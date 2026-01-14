miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 13:36
Salud.

Preocupación por la salud de Alberto Cormillot: qué le pasó

El doctor se dejó ver usando un collarín ortopédico después del accidente y contó cómo está llevando adelante su recuperación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alberto Cormillot sufrió un choque a los 87 años y generó preocupación. &nbsp;

Alberto Cormillot sufrió un choque a los 87 años y generó preocupación.

 

El renombrado especialista en nutrición, Alberto Cormillot, generó preocupación recientemente al aparecer públicamente con un collarín ortopédico. A sus 87 años, explicó que sufrió un choque automovilístico cuando otro vehículo lo impactó por detrás.

Me chocaron de atrás en el auto”, contó Cormillot, detallando que el golpe le provocó una lesión en el cuello y las cervicales. El llamado “latigazo” producido por el cinturón de seguridad le causó molestias, aunque el médico aclaró que, afortunadamente, no hubo complicaciones graves.

Alberto Cormillot sufrió un choque a los 87 años y generó preocupación.

Estado de salud tras el accidente

El profesional indicó que deberá mantener el collarín durante varias semanas. “No, no, un par de meses. No sé cuánto tiempo. No es incómodo, al contrario, es cómodo porque te alivia el dolor, o sea no hacés ningún movimiento que sea inconveniente”, dijo en una entrevista reciente.

Alberto Cormillot fue dado de alta.

Cormillot señaló que lleva el collarín todo el tiempo, incluso al dormir. “Es mullidito. Hay dos tipos de cosas, están los duros, esos que ves en la ambulancia cuando te llevan, hay un accidente, y estos son como una espuma de goma fuerte. Entonces lo que hace es limitar el dolor. Duermo con el puesto. Sí, sí, sí, duermo con el puesto y me siento cómodo”, explicó en diálogo con Mitre Live.

El mensaje positivo del médico

Lejos de centrarse en la parte negativa del accidente, Cormillot destacó que el collarín le permite continuar con su rutina diaria y manejar el dolor. Aunque deberá usarlo al menos por dos meses más, se mostró optimista y agradecido de que el incidente no haya tenido consecuencias más serias.

