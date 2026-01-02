viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 08:59
Trágico.

Primer fallecido del 2026 en Río Blanco tras un choque contra un poste

Este jueves por la tarde, un joven de 23 años murió tras chocar con un poste en la Ruta Provincial N° 1 en Río Blanco.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Muerte en Río Blanco.

De acuerdo con la información oficial, el conductor circulaba a bordo de una moto cuando, por motivos que aún se intentan establecer, perdió el control del rodado e impactó de manera violenta contra un poste ubicado en la divisoria de carriles. El choque provocó heridas de extrema gravedad.

Tras el aviso, personal policial y una unidad del SAME se hicieron presentes en el lugar. Al arribar, los profesionales de la salud constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales correspondientes.

El área fue rápidamente resguardada para permitir el trabajo de los peritos y garantizar la seguridad del tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante el operativo.

Traslado del cuerpo y tareas periciales

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Hospital Wenceslao Gallardo, donde se realizarán los estudios de rigor. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre su identidad.

Personal especializado llevó adelante las pericias accidentológicas en el lugar con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho. Se analizaron las condiciones del rodado, el estado de la calzada y otros elementos que permitan determinar cómo se produjo el impacto.

Importante.

Empezó el cronograma de pagos para empleados estatales

Por  Gabriela Bernasconi

Por  Agustín Weibel