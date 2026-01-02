Primer fallecido del 2026 en Río Blanco tras un choque contra un poste

Muerte en Río Blanco.

Un motociclista de 23 años perdió la vida en un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura de la localidad de Río Blanco. El hecho se registró durante la madrugada del 1 de enero.

De acuerdo con la información oficial, el conductor circulaba a bordo de una moto cuando, por motivos que aún se intentan establecer, perdió el control del rodado e impactó de manera violenta contra un poste ubicado en la divisoria de carriles. El choque provocó heridas de extrema gravedad.

Tras el aviso, personal policial y una unidad del SAME se hicieron presentes en el lugar. Al arribar, los profesionales de la salud constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales correspondientes.

El área fue rápidamente resguardada para permitir el trabajo de los peritos y garantizar la seguridad del tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante el operativo.

Traslado del cuerpo y tareas periciales El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Hospital Wenceslao Gallardo, donde se realizarán los estudios de rigor. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre su identidad. Personal especializado llevó adelante las pericias accidentológicas en el lugar con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho. Se analizaron las condiciones del rodado, el estado de la calzada y otros elementos que permitan determinar cómo se produjo el impacto.

