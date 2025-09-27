sábado 27 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de septiembre de 2025 - 12:31
Alarma.

Alberto Cormillot fue trasladado de urgencia a un sanatorio: qué le pasó

El reconocido médico, especializado en nutrición, Alberto Cormillot, tuvo que ser trasladado de urgencia a un sanatorio tras sufrir una dolencia en el pecho.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alberto Cormillot fue trasladado de urgencia a un sanatorio: qué le pasó

Alberto Cormillot fue trasladado de urgencia a un sanatorio: qué le pasó

Twitter

El reconocido médico nutricionista Alberto Cormillot debió ser trasladado de urgencia el jueves pasado al Sanatorio Finocchietto, luego de experimentar un fuerte dolor en el pecho mientras se dirigía a su rutina de trabajo. El malestar comenzó en horas de la madrugada y se extendió hacia la mandíbula y los oídos, lo que motivó su inmediata consulta médica.

Lee además
El Mono de Kapanga sufrió un infarto y suspendió los shows: los detalles. 
Tristeza.

El Mono de Kapanga sufrió un infarto y suspendió los shows: los detalles
Los monocitos activan una neuroinflamación controlada que promueve el descanso reparador y reduce riesgos.
Salud.

Nuevo estudio: dormir es vital para recuperarse de un infarto

alberto cormillot
alberto cormillot
alberto cormillot

Estudios y diagnóstico

Al llegar al sanatorio, los profesionales le realizaron un electrocardiograma y otros estudios complementarios. Si bien los resultados parecían normales, los especialistas detectaron ciertos indicios que los llevaron a profundizar el análisis del estado de sus arterias coronarias. Fue entonces cuando se decidió practicarle una angioplastia.

La colocación del stent

Durante el procedimiento se constató que una de las arterias presentaba una obstrucción significativa causada por una placa, por lo que se le colocó un stent para evitar complicaciones mayores. Según explicó el propio Cormillot, de no haber concurrido al sanatorio en ese momento, el cuadro podría haber derivado en un infarto.

Antecedentes y control médico

El médico recordó que desde los 20 años convive con un diagnóstico de colesterol hereditario, lo que lo obliga a controles periódicos. En esta oportunidad, la acumulación de placas en las arterias desencadenó la obstrucción. Los especialistas destacaron la importancia de su rápida decisión de atenderse a tiempo.

El estado de salud actual

Tras la intervención, Cormillot se recupera favorablemente en su domicilio. Su hijo, Adrián Cormillot, explicó que la obstrucción fue producto de placas de ateroma y destacó que el resto del corazón de su padre se encuentra en muy buen estado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Mono de Kapanga sufrió un infarto y suspendió los shows: los detalles

Nuevo estudio: dormir es vital para recuperarse de un infarto

Ni pimienta ni sal: el condimento para darle sabor a tus comidas que baja la presión y previene infartos

Un jugador de Gorriti sufrió un infarto después de la clasificación al Federal

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 llega a su fin con la entrega de premios

Lo que se lee ahora
FNE 2025. video
Emoción.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 llega a su fin con la entrega de premios

Por  Federico Franco

Las más leídas

Trasladan de La Quiaca a San Salvador al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela
Operativo.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

Todas las elegidas en la Elección de la Representante Nacional
FNE 2025.

Sofía Masino de CABA es la Representante Nacional 2025

Representantes nacionales: un recorrido por la historia de la FNE
Histórico.

Representantes nacionales: un recorrido por la historia de la FNE

Triple femicidio en Florencio Varela: Están realizando los trámites para la extradición, confirmó Pulleiro
Operativo

Triple femicidio en Florencio Varela: "Están realizando los trámites para la extradición", confirmó Pulleiro

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Una por una.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel