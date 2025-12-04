Resumen de indicadores básicos de VIH y sífilis por jurisdicción y región de residencia. Mujeres.

* Partidos del Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López. Fuentes: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadística e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación.

VIH en Jujuy: la provincia duplica la tasa nacional y concentra una de las mortalidades más altas del país

El Ministerio de Salud de la Nación presentó el Boletín N° 42: Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina, publicado en diciembre de 2025 por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. El documento actualiza la situación del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en todo el país, y reafirma el compromiso de fortalecer las políticas de prevención, diagnóstico temprano y acceso a tratamiento . Esta edición dedica un capítulo especial al análisis de la sífilis , una infección que viene en aumento y que hoy es considerada un desafío sanitario central.

El boletín destaca como avance la descentralización del diagnóstico , la incorporación de pruebas rápidas y la ampliación del acceso a tratamientos antirretrovirales. Pero al mismo tiempo advierte que todavía persisten diagnósticos tardíos , brechas de género y fuertes desigualdades entre regiones. En ese mapa, la provincia de Jujuy aparece entre las jurisdicciones con tasas más altas de VIH y con indicadores preocupantes en mortalidad y sífilis.

A nivel país, el informe estima que en Argentina 140.000 personas viven con VIH (dato 2024). Uno de los puntos críticos es que alrededor del 13% no conoce su diagnóstico , lo que implica que miles de personas no acceden a tiempo al tratamiento y pueden seguir transmitiendo el virus sin saberlo.

En cuanto a la incidencia , el país registró en promedio 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año en el período 2023–2024. La distribución por sexo y género muestra una disparidad marcada:

69% de los nuevos diagnósticos corresponde a varones .

30% a mujeres .

1% a personas trans.

En términos de relación, se registran 2,3 casos en varones por cada caso en mujeres, lo que consolida un perfil fuertemente masculinizado de la epidemia.

Otro dato relevante es la edad al momento del diagnóstico. La mediana en 2024 fue de:

37 años en mujeres.

34 años en varones.

32 años en mujeres trans.

30 años en varones trans.

Es decir, el diagnóstico tiende a producirse cada vez en edades más avanzadas, lo que indica que muchas personas pasan varios años sin testearse.

Resumen de indicadores básicos de VIH y sífilis por jurisdicción y región de residencia. Ambos sexos.

Diagnósticos tardíos y mortalidad: una deuda en la respuesta sanitaria

El boletín subraya que casi la mitad de los diagnósticos en Argentina sigue siendo tardío: el 49% de los casos detectados entre 2023 y 2024 se ubica en esta categoría. El dato se mantiene alto en todos los géneros:

49,7% en varones.

47,3% en mujeres.

46,5% en mujeres trans.

55,6% en varones trans.

Dentro de estos diagnósticos tardíos, una proporción importante ya corresponde a enfermedad avanzada, especialmente en varones, lo que empeora el pronóstico y eleva el riesgo de muerte.

La vía de transmisión sigue siendo, casi en su totalidad, sexual: alrededor del 99% de las infecciones en varones y el 98% en mujeres se asocian a prácticas sexuales sin protección. A nivel nacional, la mortalidad por sida se ubicó en 2023 en 2,4 muertes por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 3,2 en varones y 1,6 en mujeres. Si bien la tendencia general fue descendente en los últimos años, el informe recuerda que se registró un repunte en 2021, lo que obliga a no dar por cerrada la discusión sobre el impacto del virus.

Resumen de indicadores básicos de VIH y sífilis por jurisdicción y región de residencia. Varones.

Jujuy: una de las tasas de VIH más altas del país

En este contexto nacional, Jujuy sobresale por sus cifras. En 2024, la provincia registró una tasa de 30,7 nuevos diagnósticos de VIH por cada 100.000 habitantes, más del doble de la tasa nacional, que fue de 14,2.

Ese valor coloca a Jujuy entre las jurisdicciones con mayor incidencia del país y empuja hacia arriba el promedio de todo el Noroeste Argentino (NOA) —región que integra junto a Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja—, que alcanzó una tasa regional de 23,4 diagnósticos por cada cien mil habitantes, la más alta del territorio nacional.

En números absolutos, Jujuy notificó 247 nuevos casos de VIH en 2024, lo que representa el 3,7% de todos los diagnósticos del país. De ese total, 175 casos correspondieron a varones y 70 a mujeres, reforzando la tendencia nacional de mayor afectación en varones.

Resumen de indicadores básicos de VIH y sífilis por jurisdicción y región de residencia. Mujeres.

Brecha de género y tendencia a la baja: qué muestran las tasas jujeñas

Si se observa la incidencia específica por sexo, la brecha en Jujuy es muy marcada:

En varones , la tasa llegó a 44,0 casos por cada 100.000 habitantes .

En mujeres, la tasa fue de 17,2 por cada 100.000 habitantes.

Los varones jujeños presentan una incidencia de VIH más de dos veces y media superior a la de las mujeres, confirmando la mayor vulnerabilidad de este grupo, tanto por prácticas sexuales sin protección como por diagnósticos tardíos.

Aun con estas cifras elevadas, el boletín muestra una tendencia descendente si se mira la serie histórica:

en 2019 , la tasa de VIH en Jujuy era de 42,5 por cada 100.000 habitantes

, la tasa de VIH en Jujuy era de en 2024 bajó a 30,7.

Esa reducción es significativa y habla de ciertos avances en prevención y detección, pero el nivel actual sigue siendo muy alto en comparación con el promedio nacional.

Mortalidad por sida y sífilis: dos alertas fuertes para la provincia

El informe también pone el foco en otros indicadores vinculados al VIH y las ITS donde Jujuy aparece en una situación crítica.

En 2023, la provincia de Jujuy registró la tasa bruta de mortalidad por sida más alta del país, con 5,9 muertes por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio nacional (2,4). La tasa ajustada por edad también figura entre las más elevadas:

5,5 muertes por cada 100.000 habitantes para ambos sexos.

muertes por cada 100.000 habitantes para ambos sexos. 7,4 en varones.

en varones. 3,8 en mujeres.

Estos números indican que, en Jujuy, no solo hay más diagnósticos de VIH, sino también más muertes asociadas al sida, lo que suele estar relacionado con diagnósticos tardíos, dificultades de acceso o problemas de continuidad en el tratamiento.

A esto se suma una alta carga de sífilis en la población general: en 2024, la provincia registró 181,1 casos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 205,1 en mujeres y 156,2 en varones. La sífilis es una ITS que se asocia con prácticas sexuales sin protección y que, cuando no se trata, puede causar complicaciones graves y aumentar la vulnerabilidad frente al VIH.

¿Cómo está Jujuy en el mapa nacional del VIH?

Si se comparan todos estos datos, Jujuy se ubica, a nivel nacional, en una posición de alta vulnerabilidad frente al VIH y las ITS:

Tiene una tasa de nuevos diagnósticos de VIH que duplica la media del país .

que . Presenta la tasa de mortalidad por sida más alta de Argentina , lo que evidencia problemas en el diagnóstico oportuno y el acceso o continuidad de los tratamientos .

, lo que evidencia problemas en el . Registra tasas muy elevadas de sífilis, indicador de que las prácticas sexuales sin protección siguen siendo frecuentes y que la prevención combinada (preservativo, testeo, tratamiento) aún no logra el impacto necesario.

Al mismo tiempo, la baja progresiva de la tasa de VIH desde 2019 muestra que hay políticas que ya están produciendo efectos: ampliación del testeo, oferta de tratamientos, trabajo comunitario y acciones específicas en población clave.