Inmaculada Concepción: horario de misas en la Basílica Catedral

El 8 de diciembre, feriado nacional, es una fecha muy especial para la Iglesia católica: se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María . En Jujuy, la Iglesia Catedral ya tiene definido un programa cargado de simbolismo y participación de las familias, con primeras comuniones, misa al aire libre y bendición de rosarios.

El padre Manuel Alfaro , referente de la Catedral, explicó que este año habrá un momento particularmente emotivo:

“En la Iglesia Catedral, el 8 de diciembre tenemos un acontecimiento muy importante todos los años que son las Primeras Comuniones desde las 17hs" en la Basílica San Francisco . Se trata de 130 niños, que por la cantidad y teniendo en cuenta las obras que se llevan a delante en la basílica Catedral, esta celebración se llevará a delante en la Basílica San Francisco.

Según detalló el sacerdote, serán 130 niños los que recibirán por primera vez la Eucaristía. La ceremonia está prevista para las 17 horas en la Basílica San Francisco , con una misa especial para los chicos y sus familias. Se trata de uno de los sacramentos más significativos en la vida de los católicos, y por eso suele vivirse como una verdadera fiesta comunitaria.

Misa por la Inmaculada Concepción

Más tarde, la celebración se trasladará al corazón del casco céntrico jujeño:

"A las 20 hs, en el atrio de la Iglesia Catedral, si el tiempo nos ayuda, vamos a celebrar el día de la Inmaculada. Ahí invitamos a jóvenes, niños, familias y matrimonios para que se consagren al corazón de la Inmaculada", explicó el padre Alfaro.

Como gesto particular para este 8 de diciembre, desde la Catedral se pone el acento en el San Rosario como signo de oración y protección espiritual.

El padre Alfaro invitó expresamente a las familias a participar llevando sus objetos de devoción:

“Apuntamos a la importancia del Rosario, y que cada familia pueda traer su Rosario para ser bendecido”.

Durante la celebración de la tarde-noche, se realizará una consagración al corazón de la Inmaculada, un gesto en el que los presentes confían su vida, su familia y sus intenciones a la Virgen María, según la tradición católica.