Muerte de una joven en Libertador: la autopsia preliminar descartó signos de violencia

El fiscal Lian Resúa había anticipado "no hay indicios de una muerte violenta"

La investigación por la muerte de Lorena Serrano , la joven de 29 años hallada sin vida en Libertador General San Martín , sumó este 17 de marzo un dato clave: el resultado preliminar de la autopsia descartó, en principio, signos de una muerte violenta.

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Según informó el Ministerio Público de la Acusación, el estudio forense determinó como causa de muerte una “insuficiencia cardiorrespiratoria por falla multiorgánica” . Además, se precisó que no se encontraron lesiones externas ni internas que permitan suponer la intervención de terceros.

De acuerdo al parte oficial, la autopsia fue realizada por el médico forense del MPA y contó con la participación de un perito de parte propuesto por la pareja de la joven. En tanto, la familia no designó perito de control.

Desde la investigación aclararon que los resultados conocidos hasta el momento son preliminares y que todavía restan estudios complementarios . Entre ellos, se esperan los informes anatomopatológicos y toxicológicos , que serán incorporados al expediente una vez finalizados.

El antecedente de salud que se incorporó a la causa

En el avance de la Investigación Penal Preparatoria, también se estableció que la joven atravesaba un cuadro de salud previo. Según surge de la historia clínica, el 9 de marzo fue asistida en el hospital de Calilegua por un cuadro febril acompañado de náuseas y vómitos.

Siempre de acuerdo a la información oficial, no se habrían registrado nuevas consultas médicas posteriores a esa atención.

Muerte de la mujer en Libertador El fiscal Lian Resúa dijo que no hay indicios de una muerte violenta, aunque el caso se investiga con protocolo de femicidio.

Qué se informó sobre la pareja de la joven

Otro de los puntos aclarados por el Ministerio Público de la Acusación fue la situación procesal de la pareja de Lorena Serrano. En ese sentido, se indicó que no se dispuso su detención ni aprehensión en el marco de la causa.

Además, remarcaron que el hombre colaboró con la investigación y entregó de manera voluntaria su teléfono celular, el cual actualmente está siendo sometido a peritajes.

La causa sigue abierta y bajo protocolo de supuesto femicidio

La investigación está a cargo del fiscal Ernesto Lian Resúa, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de San Pedro Nº 2, con asiento en Libertador General San Martín.

Desde el MPA recordaron que toda muerte de una mujer en circunstancias dudosas se investiga bajo el protocolo de supuesto femicidio. Recién con el avance de la causa y la incorporación de pruebas técnicas se puede confirmar o descartar esa hipótesis.

Por el momento, el legajo sigue en etapa de determinación de las causas del fallecimiento, a la espera de nuevos informes que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.