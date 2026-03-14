Investigan la muerte de una mujer de 30 años en Libertador General San Martín

La Justicia investiga la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado durante la medianoche en una vivienda del barrio El Triángulo, en la ciudad de Libertador General San Martín, Jujuy.

Según fuentes consultadas, en los últimos días una tía de la joven había perdido contacto con ella, lo que generó preocupación entre sus familiares. Ante esta situación, decidió dirigirse al domicilio de su sobrina en Calilegua, Jujuy.

Al llegar al lugar, la mujer encontró a Serrano en delicado estado de salud mientras permanecía en reposo. De acuerdo con los primeros datos, la joven era asistida por familiares y contaba con seguimiento médico por parte del hospital de la zona , que monitoreaba su estado y los síntomas que presentaba. Sin embargo, alrededor de la medianoche la mujer falleció. Tras el deceso, los familiares dieron aviso a las autoridades, que se presentaron en el lugar para constatar la muerte.

Debido a que el fallecimiento ocurrió en una vivienda particular, intervino personal policial que notificó al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy para iniciar las actuaciones correspondientes.

La investigación

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-03-14T153143.768 Investigan la muerte de una mujer de 30 años en Libertador General San Martín

La investigación quedó a cargo del fiscal Lian Resúa, quien dispuso resguardar el inmueble, el trabajo del personal de Criminalística en el lugar donde se encontraba el cuerpo y el secuestro de teléfonos celulares para su posterior peritaje.

Además, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, donde el próximo martes desde las 9 se realizará la autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

El fiscal explicó que “Toda muerte de una mujer se encuadra inicialmente como un posible caso de femicidio hasta que se determine lo contrario”. No obstante, aclaró que la mujer atravesaba un problema de salud y recibía seguimiento médico por parte del hospital de Calilegua.

“Se va a practicar una autopsia donde vamos a determinar la causa de su fallecimiento. Por el momento no tenemos indicios de que se trate de una muerte violenta”, indicó el funcionario judicial.