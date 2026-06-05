Los primeros resultados de la autopsia al cuerpo del Indio Solari. 

La autopsia realizada al cuerpo del Indio Solari en la morgue de Ituzaingó arrojó un resultado preliminar: el músico murió de un ACV hemorrágico. El procedimiento finalizó pasadas las 18 de este viernes.

El resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari arrojó que la causa de muerte del cantante de 77 años fue “ un ACV no traumático ”.

El examen se realizó en el marco de la causa abierta por la fiscalía interviniente, que inició un expediente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento solo se había informado la presencia de un golpe en la cabeza , y se aguardaban los resultados forenses para avanzar con una hipótesis.

La autopsia se encuadra en el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense y, si bien los indicios preliminares no apuntaban a una muerte violenta ni sospechosa de criminalidad, se realizó por protocolo al tratarse de una figura pública, para descartar cualquier tipo de sospecha.

Se conoció además que su cuerpo fue encontrado en la pileta de su casa por su cuidadora, aunque el informe descartó que se haya ahogado. Se espera que en los próximos días se realicen análisis complementarios para obtener datos concluyentes sobre su fallecimiento.

La reconstrucción de las últimas horas del Indio indica que el jueves a la noche cenó con su familia y luego se metió en la pileta, donde se habría descompensado. Su cuidadora lo encontró a las 8 de la mañana del viernes tirado en el patio, a pocos metros del agua.

Llamó de inmediato al equipo privado de emergencias médicas, pero a las 8.30 las autoridades fueron alertadas del fallecimiento. El fiscal llegó a la vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4000 para realizar tareas en la escena y convocó a la Policía Científica.

Horas más tarde, los seres queridos del artista compartieron un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram, donde lo despidieron con un sentido mensaje.

“Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta; es el mismo que sienten ustedes”, escribieron.

Adiós al Indio Solari: misas ricoteras en todo el país

“El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario”, dijo alguna vez el Indio Solari. Pero hoy, ante su partida definitiva, ese lugar sagrado se traslada a la vereda, a la calle, a la plaza.

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Mientras la familia del artista anunció que comunicará más adelante el día y horario de la despedida oficial, los propios fanáticos tomaron la posta. En cuestión de horas, las redes sociales y los grupos de WhatsApp se incendiaron con un mensaje claro y contundente: “Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 horas: “Misa ricotera”.

A las 18 comenzó formalmente la convocatoria para homenajear al Indio Solari en Plaza de Mayo. Después de algunos momentos de tensión registrados durante la llegada de los primeros asistentes, el clima se transformó en una reunión marcada por la emoción.

Con banderas, remeras y parlantes que reproducen clásicos de Los Redondos, miles de seguidores ocupan el histórico espacio público mientras comparten anécdotas, recuerdos de recitales y muestras de afecto hacia el músico.

Los fanáticos del Indio Solari comenzaron a organizar homenajes en distintos puntos del país tras conocerse la noticia de su muerte. Hasta el momento, las convocatorias confirmadas son: