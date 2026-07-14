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14 de julio de 2026 - 12:02
Espectáculos.

Anya Taylor-Joy reveló su favorito para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La actriz, que vivió varios años en Buenos Aires y mantiene un fuerte vínculo con el país, contó cómo atraviesa la previa del partido del Mundial 2026.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La actriz Anya Taylor-Joy contó quién quiere que gane entre Argentina e Inglaterra.

La actriz Anya Taylor-Joy contó quién quiere que gane entre Argentina e Inglaterra.

Durante la presentación de la serie Lucky, la actriz Anya Taylor-Joy expresó su deseo de que la Selección argentina se quede con la victoria en el enfrentamiento ante Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026. La protagonista de Gambito de dama, quien pasó gran parte de su infancia y juventud en la Argentina, manifestó a la albiceleste.

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“Como británica-argentina, con el gran partido que se viene este miércoles. ¿Estás dividida? ¿De qué lado te vas a poner?”, le consultó uno de los periodistas de la agencia AP durante la entrevista.

La actriz respondió con sinceridad y sin esquivar la pregunta. “Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina. Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña”, afirmó.

El Mundial de Anya Taylor-Joy

No fue la primera ocasión en la que Anya Taylor-Joy hizo público su vínculo con la Argentina. Durante una de las primeras jornadas del Mundial 2026, en el partido en el que la selección de Estados Unidos venció por 4-1 a Paraguay, la actriz se mostró como una de las figuras que acompañaron el desarrollo del encuentro.

Desde las tribunas del imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, la artista llamó especialmente la atención del público al asistir al partido luciendo la camiseta de la Selección argentina, una muestra más de su cercanía con el país.

La protagonista de Fragmentado fue vista junto a su marido, el músico Malcolm McRae, siguiendo el partido desde una de las áreas exclusivas del estadio y acompañando con entusiasmo al seleccionado estadounidense.

El look elegido por la actriz rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la relación personal que mantiene con la Argentina. La prenda que llevó puesta forma parte de una tendencia que se repitió entre muchas hinchas argentinas durante el Mundial: un top asimétrico de un solo hombro en tonos celeste y blanco, con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y un diseño inspirado en la camiseta del equipo nacional.

El lazo de Anya Taylor-Joy con la Argentina se explica por su historia personal: nació en Miami, Estados Unidos, pasó varios años de su infancia en Buenos Aires y, posteriormente, se trasladó a Londres, ciudad en la que transcurrió gran parte de su adolescencia y juventud.

Su posterior instalación en Los Ángeles estuvo relacionada con el crecimiento de su carrera en Hollywood, la industria cinematográfica donde alcanzó reconocimiento internacional.

Aunque actualmente comparte espacios con grandes figuras del espectáculo, la actriz suele destacar cada vez que tiene oportunidad el cariño que mantiene por la Argentina, país al que continúa regresando con frecuencia para reencontrarse con sus seres queridos y sus amistades.

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