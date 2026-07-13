Nico Occhiato despidió a su abuela Conce entre lágrimas: "No estaba preparado"

Nico Occhiato quebró la distancia con sus seguidores y habló en vivo de la muerte de su abuela, Concepción “Conce” Papasidero. Aunque la pérdida ocurrió hace dos semanas, el conductor confesó que no estaba preparado para contarlo por el profundo cariño que sentía por ella.

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Nico Occhiato protagonizó un momento de profunda emoción en vivo al despedir a su abuela Conce . Entre lágrimas, el conductor reveló que esperó dos semanas para contar la noticia porque no se sentía listo para hacerlo público. “ Fue parte de la familia de todos nosotros ”, aseguró.

El conductor contó además que, pese al cariño del público y los pedidos para verla nuevamente en pantalla, la familia eligió acompañar a Conce puertas adentro y cuidar su privacidad en sus últimos días. Su vínculo con los espectadores había nacido años atrás, cuando apareció junto a Nico en “Bailando por un sueño” y rápidamente se ganó el afecto de todos con su personalidad.

Nico Occhiato contó en #NadieDiceNada que falleció su abuela, Conce, hace unas semanas: “No estaba preparado para hablarlo públicamente, es al día de hoy que hasta me cuesta ver fotos de mi abuela” pic.twitter.com/MU8LJdYk7X

Aunque en sus últimas apariciones públicas siempre transmitió afecto y felicidad por los logros de su nieto, Conce atravesó sus últimos momentos lejos de las cámaras . La familia eligió acompañarla en la intimidad y priorizar su bienestar.

Visiblemente movilizado, Nico Occhiato se tomó unos minutos para hablar de la pérdida de su abuela Conce. “Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, una persona que todos conocieron. Fue parte de toda la familia y de todos nosotros. Ella ya estaba mal hace un tiempo”, contó emocionado al aire.

Al explicar por qué decidió esperar para contar la noticia, Nico Occhiato aseguró que necesitaba tiempo para procesar la pérdida. “Yo necesitaba estar más fuerte y estoy todavía atravesando un duelo”, expresó, y reconoció que los últimos programas fueron difíciles, aunque intentó mantener la profesionalidad frente a la audiencia.

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El conductor se detuvo además en la dificultad de atravesar la pérdida de un familiar cercano. Conmovido, explicó el lugar que ocupaba su abuela en su vida y en la de toda su familia: “Todos sabemos que va a pasar, pero creo que no tengo que explicar lo que significaba mi nonna para mí, para mi familia y para todos”.

Durante su relato, Occhiato se refirió a la lucha que atravesó su abuela contra el Parkinson y al cuidado que recibió en sus últimos años. El conductor explicó que eligieron preservar esa parte de su vida familiar y aseguró que detrás de cada aparición pública había mucho amor y acompañamiento.

Entre la tristeza y la aceptación, el dueño de Luzu recordó que su familia hizo todo lo posible para acompañar a su abuela durante su enfermedad. Sin embargo, explicó que fueron apareciendo otras complicaciones y que, aunque duela, “es el ciclo de la vida”.

“Prácticamente me crié con ella, fue la persona que más me enseñó, con las palabras, los actos y la forma de salir adelante cada vez que tenía un problema”, agregó con la voz quebrada.

Nico Occhiato contó quién fue el testigo de su reunión con Florencia Peña

Semanas después del inesperado momento que protagonizó Florencia Peña al informar erróneamente la muerte de Jorge Messi en “El Show del Verano”, Nico Occhiato reveló que se reunió en privado con la conductora para conversar sobre el episodio y sus consecuencias.

En diálogo con “Puro Show” e “Intrusos”, el fundador de Luzu TV contó que la reunión se realizó la semana pasada y que también participó una de sus socias.

“No sé si llamarlo negociaciones. Charlé con ella la semana pasada. Hablamos re bien, en re buenos términos. Me quedo con eso, fue una buena conversación”, aseguró Nico.

Consultado sobre si el encuentro estuvo relacionado con un posible regreso de Florencia Peña a Luzu TV o con las versiones sobre una millonaria demanda, Occhiato evitó dar precisiones. “Fue una charla personal. Estaba mi socia y ella. Solos los tres. Charlamos un montón y estuvo buena”, explicó.

Al ser consultado sobre un posible regreso de Florencia Peña a Luzu TV, Nico Occhiato respondió con cautela y evitó confirmar una reconciliación laboral. “Fue una buena charla que nos debíamos y me quedo con eso”, expresó.