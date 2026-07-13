El vínculo entre la remake de "La familia Ingalls" y Taylor Swift que sorprendió al elenco

Las protagonistas de "La familia Ingalls" revelaron que las canciones de Taylor Swift fueron claves durante las grabaciones.

El reparto de la versión de La familia Ingalls producida por Netflix guarda una conexión llamativa con Taylor Swift : las canciones de la artista estadounidense fueron un elemento clave que acercó a los protagonistas mientras filmaban la primera temporada de la ficción.

Streaming. El particular motivo por el que la serie "La familia Ingalls" optó por actores desconocidos

Así lo revelaron en una entrevista con la revista People las actrices Alice Halsey , de 11 años, Skywalker Hughes , de 14, y Crosby Fitzgerald , de 36, encargadas de interpretar a Laura, Mary y Caroline Ingalls , respectivamente.

Las tres integrantes del elenco reconocieron ser fanáticas de Swift —como se denomina a sus seguidores, los Swifties — y contaron que uno de sus objetivos durante la grabación fue lograr que Luke Bracey , el actor que interpreta a Charles Ingalls , también se sumara al grupo de admiradores de la cantante.

“Escucha, soy una Swiftie más allá de tu imaginación”, aseguró Halsey en diálogo con People . “ La amo absolutamente. Amo todas sus canciones. Creo que eso fue definitivamente un gran elemento de unión para nosotros, los Ingalls” .

Luego añadió: “Creo que en la serie se puede ver claramente cómo la música es algo que nos mantiene muy unidos y en la vida real fue igual”.

La actriz también relató que junto a Hughes “se unieron de inmediato por el amor al pop y a Taylor Swift”, y explicó que, cuando se dieron cuenta de que Bracey no tenía demasiado conocimiento sobre la cantante, decidieron intervenir para acercarlo a su música.

“Le obligamos a escuchar ‘Anti-Hero’ 500 veces”, contó entre risas. “Pero escucha, era lo que había que hacer”. Por su parte, Fitzgerald confirmó en otra entrevista que Bracey, de 37 años, continúa acercándose cada vez más al universo musical de Swift.

“Está aprendiendo y realmente le gusta. Se divierte mucho”, explicó la actriz, quien también formó parte del elenco de Palm Royale. Además, contó que la noche previa a la entrevista había intentado persuadirlo para que mirara el documental Taylor Swift: The Eras Tour. “Le dije: ‘Te va a encantar’. Y él respondió: ‘Está bien, colega, lo miraré", relató Fitzgerald en diálogo con People.

Al hablar sobre sus discos y temas preferidos de la cantante, Crosby Fitzgerald explicó que tanto ella como Skywalker Hughes tienen una gran afinidad por Evermore, especialmente por la canción “‘Tis the Damn Season”, que eligieron como su favorita.

Las canciones favoritas y el particular clima detrás de escena

Por otro lado, Alice Halsey reveló que su álbum preferido es Reputation y mencionó que el tema que más disfruta “podría ser ‘Gold Rush’”. Fitzgerald también resaltó que sus hijas dentro de la ficción “cantan muy bien” y que es habitual que, durante las jornadas de filmación, comiencen a interpretar canciones de Taylor Swift de manera espontánea.

Halsey y Hughes se ganaron reconocimiento entre el equipo de producción por desplazarse por los pasillos del set entonando a todo volumen los temas de la artista, una situación que en más de una oportunidad llevó a Fitzgerald a adoptar su “rol de mamá” y pedirles que bajaran el tono.

“A veces tengo el modo mamá donde digo: ‘Chicas, silencio’”, contó entre risas la actriz en una charla con People. Por su parte, Luke Bracey describió el clima que se vivía durante las grabaciones con una frase: “Trabajar con estas chicas es reír, y entre las risas hacemos un poco de actuación”.

Melissa Gilbert conoció a su sucesora en “La familia Ingalls”

Melissa Gilbert, la actriz que le dio vida a Laura Ingalls en la versión original de la serie durante la década del 70 y que además retomó el personaje en tres películas para televisión, apareció inesperadamente en el rodaje y tuvo un encuentro con Alice Halsey, la intérprete encargada de representar ahora a Laura.

“Melissa Gilbert vino al set un día y pudimos conocerla, y ella es muy amable. Salí corriendo y le di un gran abrazo”, contó Halsey en diálogo con People. “Ni siquiera nos conocíamos. Simplemente la vi y corrí hacia ella. Fue muy comprensiva. Eso hizo que me sintiera bienvenida en el mundo de La familia Ingalls”.

Halsey asume este nuevo desafío con antecedentes en la pantalla chica: formó parte de Lecciones de química, ficción en la que interpretó a la hija del personaje de Brie Larson, además de participar en producciones como Days of Our Lives, Night Court y el proyecto animado Kindergarten: The Musical.

Con el objetivo de construir su versión de Laura, la actriz llevó adelante una preparación profunda que incluyó la lectura de los libros escritos por Wilder y el análisis detallado de los guiones. “Leí mucho los libros, leí mucho los guiones. Me preparé muchísimo para poder entender quién es Laura”, explicó.

Luego de finalizar el rodaje de la primera entrega, Halsey también se dedicó a mirar capítulos de la producción original. “Creo que es un enorme privilegio poder interpretar a este personaje increíble”, expresó.

La nueva versión de La familia Ingalls, cuya primera temporada ya se encuentra disponible en Netflix, propone una adaptación más fiel a las novelas de Laura Ingalls Wilder en comparación con la serie emitida durante la década de 1970.

El proyecto, encabezado por la showrunner Rebecca Sonnenshine, está inspirado en el tercer libro de la saga y narra la historia de la familia Ingalls mientras comienza su vida en las cercanías de Independence, Kansas.