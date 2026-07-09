jueves 09 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de julio de 2026 - 17:09
Espectáculos.

Remake de 'La familia Ingalls': la actriz Melissa Gilbert visitó el rodaje y habló con su sucesora

Alice Halsey, protagonista de la nueva versión de La familia Ingalls, reveló el encuentro con la actriz que interpretó al personaje en la serie clásica.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Melissa Gilbert visitó el set del remake de ‘La familia Ingalls’ y emocionó a su sucesora.

Melissa Gilbert visitó el set del remake de ‘La familia Ingalls’ y emocionó a su sucesora.

La historia de Laura Ingalls vuelve a tener un nuevo rostro. A casi 50 años de la primera aparición de Melissa Gilbert como la recordada protagonista de La familia Ingalls, la joven actriz Alice Halsey tomó la responsabilidad de interpretar al personaje en la nueva adaptación que prepara Netflix.

Lee además
Pamela Roylance se enteró de una polémica de La familia Ingalls años después del termino de la serie.
Series.

El dato que lanzó Pamela Roylance sobre su paso por "La familia Ingalls" y sorprendió a todos
La familia Ingalls superó las nueve temporadas en pantalla gracias a un elenco renovado que creció en cada temporada.
Streaming.

El particular motivo por el que la serie "La familia Ingalls" optó por actores desconocidos

El cruce entre las dos actrices se produjo cuando Gilbert realizó una visita inesperada al rodaje, una situación que terminó transformándose en una experiencia inolvidable para la nueva intérprete del personaje. “Melissa Gilbert vino al set un día y pudimos conocerla, y ella es muy amable”, relató Halsey en una entrevista con la revista PEOPLE. “Salí corriendo y le di un gran abrazo”.

La actriz también añadió: “Ni siquiera nos conocíamos. Simplemente la vi y corrí hacia ella. Creo que es una persona muy agradable. Fue muy comprensiva, muy comprensiva. Eso hizo que me sintiera bienvenida en el mundo de La familia Ingalls”.

La aparición de Gilbert durante aquella jornada de filmación significó un verdadero traspaso simbólico del personaje que la llevó a alcanzar la fama cuando era una actriz infantil.

La intérprete le dio vida a Laura a lo largo de toda la serie original y luego volvió a formar parte de tres películas realizadas para televisión. Ahora, Halsey asume el desafío de continuar ese legado en una nueva adaptación que pretende mantener un vínculo más cercano con los libros de Laura Ingalls Wilder que dieron origen a la reconocida historia.

Alice Halsey, la nueva voz de Laura Ingalls

Antes de convertirse en la nueva Laura Ingalls en la versión infantil de La casa de la pradera, Alice Halsey ya había comenzado a destacarse por sus apariciones en diferentes producciones televisivas. La joven actriz formó parte de Lessons in Chemistry, ficción en la que encarnó a Madeline, la hija del personaje interpretado por Brie Larson. Su desempeño recibió buenos comentarios, especialmente por la conexión y el vínculo que logró desarrollar junto a Larson dentro de la trama.

La joven actriz también sumó experiencia en producciones como Days of Our Lives, realizó participaciones en Night Court y exploró el mundo del doblaje a través de proyectos como Kindergarten: The Musical.

De cara al desafío de ponerse en la piel de Laura Ingalls, Halsey contó que llevó adelante un intenso proceso de preparación. “Leí mucho los libros, leí mucho los guiones. Me preparé muchísimo para poder entender quién es Laura”, explicó la intérprete.

Además, una vez finalizado el rodaje de la primera temporada, Halsey se tomó el tiempo de mirar algunos capítulos de la versión clásica y contó que la experiencia de descubrir la serie original fue muy positiva. La actriz también destacó la responsabilidad que implica darle vida a un personaje tan recordado y querido por distintas generaciones. “Creo que es un enorme privilegio poder interpretar a este personaje increíble”, expresó.

Una nueva adaptación de la historia de los Ingalls

La propuesta de Netflix para La familia Ingalls no busca funcionar como una continuación ni como una remake exacta de la ficción estrenada en los años 70, sino que apuesta por una versión más fiel al material literario escrito por Laura Ingalls Wilder.

La primera entrega toma como referencia el tercer libro de la saga y muestra el recorrido de la familia Ingalls mientras comienza una nueva etapa al instalarse cerca de la localidad de Independence, Kansas. El elenco está encabezado por Luke Bracey como Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald en el papel de Caroline Ingalls y Skywalker Hughes interpretando a Mary Ingalls.

La nueva producción está a cargo de la showrunner Rebecca Sonnenshine y tiene como objetivo acercar otra vez el mundo de Laura Ingalls a las nuevas generaciones, conservando los pilares fundamentales que marcaron la historia original: los vínculos familiares, la importancia de la comunidad y los desafíos de comenzar una vida diferente en la frontera de Estados Unidos. La primera temporada de La familia Ingalls (La casa de la pradera) llegará al catálogo de Netflix el próximo 9 de julio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El dato que lanzó Pamela Roylance sobre su paso por "La familia Ingalls" y sorprendió a todos

El particular motivo por el que la serie "La familia Ingalls" optó por actores desconocidos

Netflix confirma a la nueva Nellie Oleson para el reboot de "La familia Ingalls"

Murió Bonnie Tyler a los 75 años, una de las voces más emblemáticas de los 80

En un streaming imitaron a Haaland y se desató una fuerte polémica en redes

Lo que se lee ahora
MurióBonnie Tyler a los 75 años video
Espectáculos.

Murió Bonnie Tyler a los 75 años, una de las voces más emblemáticas de los 80

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Accidente en Ruta 66 en San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Alto Comedero: un joven borracho perdió el control del auto y terminó contra un poste de luz

25 de mayo en Jujuy: bailaron ballets en la plaza belgrano
Invierno.

Qué hacer en Jujuy este fin de semana largo: la agenda de actividades gratuitas del 9 al 12 de julio

Corte total sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Roque-Humahuaca
Jujuy.

Humahuaca: trágico accidente sobre la Ruta 9 dejó dos motociclistas fallecidos

Robó en una casa en Ciudad de Nieva
Policiales.

Ciudad de Nieva: entró a robar mientras miraban el partido de la Selección

Quiso ahuyentar palomas con un cuervo de plástico y el resultado lo hizo viral.
Sociedad.

Quiso ahuyentar palomas con un cuervo de plástico y el resultado lo hizo viral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel