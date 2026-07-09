Remake de 'La familia Ingalls': la actriz Melissa Gilbert visitó el rodaje y habló con su sucesora

La historia de Laura Ingalls vuelve a tener un nuevo rostro. A casi 50 años de la primera aparición de Melissa Gilbert como la recordada protagonista de La familia Ingalls , la joven actriz Alice Halsey tomó la responsabilidad de interpretar al personaje en la nueva adaptación que prepara Netflix .

Series. El dato que lanzó Pamela Roylance sobre su paso por "La familia Ingalls" y sorprendió a todos

El cruce entre las dos actrices se produjo cuando Gilbert realizó una visita inesperada al rodaje, una situación que terminó transformándose en una experiencia inolvidable para la nueva intérprete del personaje. “Melissa Gilbert vino al set un día y pudimos conocerla, y ella es muy amable” , relató Halsey en una entrevista con la revista PEOPLE . “Salí corriendo y le di un gran abrazo ”.

La actriz también añadió: “ Ni siquiera nos conocíamos. Simplemente la vi y corrí hacia ella. Creo que es una persona muy agradable. Fue muy comprensiva, muy comprensiva. Eso hizo que me sintiera bienvenida en el mundo de La familia Ingalls ”.

La aparición de Gilbert durante aquella jornada de filmación significó un verdadero traspaso simbólico del personaje que la llevó a alcanzar la fama cuando era una actriz infantil .

La intérprete le dio vida a Laura a lo largo de toda la serie original y luego volvió a formar parte de tres películas realizadas para televisión. Ahora, Halsey asume el desafío de continuar ese legado en una nueva adaptación que pretende mantener un vínculo más cercano con los libros de Laura Ingalls Wilder que dieron origen a la reconocida historia.

Alice Halsey, la nueva voz de Laura Ingalls

Antes de convertirse en la nueva Laura Ingalls en la versión infantil de La casa de la pradera, Alice Halsey ya había comenzado a destacarse por sus apariciones en diferentes producciones televisivas. La joven actriz formó parte de Lessons in Chemistry, ficción en la que encarnó a Madeline, la hija del personaje interpretado por Brie Larson. Su desempeño recibió buenos comentarios, especialmente por la conexión y el vínculo que logró desarrollar junto a Larson dentro de la trama.

La joven actriz también sumó experiencia en producciones como Days of Our Lives, realizó participaciones en Night Court y exploró el mundo del doblaje a través de proyectos como Kindergarten: The Musical.

De cara al desafío de ponerse en la piel de Laura Ingalls, Halsey contó que llevó adelante un intenso proceso de preparación. “Leí mucho los libros, leí mucho los guiones. Me preparé muchísimo para poder entender quién es Laura”, explicó la intérprete.

Además, una vez finalizado el rodaje de la primera temporada, Halsey se tomó el tiempo de mirar algunos capítulos de la versión clásica y contó que la experiencia de descubrir la serie original fue muy positiva. La actriz también destacó la responsabilidad que implica darle vida a un personaje tan recordado y querido por distintas generaciones. “Creo que es un enorme privilegio poder interpretar a este personaje increíble”, expresó.

Una nueva adaptación de la historia de los Ingalls

La propuesta de Netflix para La familia Ingalls no busca funcionar como una continuación ni como una remake exacta de la ficción estrenada en los años 70, sino que apuesta por una versión más fiel al material literario escrito por Laura Ingalls Wilder.

La primera entrega toma como referencia el tercer libro de la saga y muestra el recorrido de la familia Ingalls mientras comienza una nueva etapa al instalarse cerca de la localidad de Independence, Kansas. El elenco está encabezado por Luke Bracey como Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald en el papel de Caroline Ingalls y Skywalker Hughes interpretando a Mary Ingalls.

La nueva producción está a cargo de la showrunner Rebecca Sonnenshine y tiene como objetivo acercar otra vez el mundo de Laura Ingalls a las nuevas generaciones, conservando los pilares fundamentales que marcaron la historia original: los vínculos familiares, la importancia de la comunidad y los desafíos de comenzar una vida diferente en la frontera de Estados Unidos. La primera temporada de La familia Ingalls (La casa de la pradera) llegará al catálogo de Netflix el próximo 9 de julio.