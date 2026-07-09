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Murió Bonnie Tyler a los 75 años, una de las voces más emblemáticas de los 80

Con su característica voz áspera, Bonnie Tyler dejó una trayectoria en la música de más de cinco décadas y millones de discos vendidos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
MurióBonnie Tyler a los 75 años

Murió Bonnie Tyler a los 75 años

Bonnie Tyler murió a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada luego de atravesar graves complicaciones de salud. La cantante galesa fue una de las voces más reconocidas del pop y el rock internacional y alcanzó fama mundial con canciones como “Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache” y “Holding Out for a Hero”.

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La noticia fue confirmada por su familia y su equipo de representación, que solicitaron privacidad. La artista había sido sometida en mayo a una cirugía intestinal de urgencia y posteriormente permaneció en coma inducido y en cuidados intensivos.

Bonnie Tyler nació como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales. Comenzó su carrera durante la década de 1970 y obtuvo sus primeros éxitos con canciones como “Lost in France” y “It’s a Heartache”.

Esta última alcanzó los primeros puestos de los rankings de Estados Unidos y Europa y permitió que su nombre comenzara a ganar reconocimiento internacional. Su voz áspera y potente se convirtió en su principal sello artístico. El particular tono se acentuó luego de una intervención en las cuerdas vocales realizada durante la década de 1970.

Murió Bonnie Tyler a los 75 años

Murió Bonnie Tyler a los 75 años

El éxito mundial de “Total Eclipse of the Heart”

La consagración definitiva llegó en 1983 con el lanzamiento de “Total Eclipse of the Heart”, escrita por Jim Steinman. La canción llegó al primer puesto en varios países y se convirtió en uno de los grandes clásicos de la música pop de los años 80. Con el paso del tiempo, también formó parte de películas, series de televisión, publicidades y diferentes producciones culturales.

Su estilo dramático, la potencia vocal de Tyler y la intensidad de la interpretación transformaron al tema en una de las canciones más reconocibles de su generación. “Total Eclipse of the Heart” también le permitió recibir nominaciones a los premios Grammy y consolidar su carrera internacional.

“Holding Out for a Hero”, otro de sus grandes himnos

Un año después, Bonnie Tyler volvió a alcanzar una enorme popularidad con “Holding Out for a Hero”, incluida en la banda sonora de la película Footloose. El tema, también compuesto por Jim Steinman, se convirtió en otro de los grandes himnos de su repertorio y mantuvo vigencia durante décadas.

La canción fue utilizada en películas, series, programas de televisión y competencias deportivas, lo que permitió acercar su música a nuevas generaciones.

Más de cinco décadas de trayectoria

A lo largo de su carrera, Bonnie Tyler lanzó más de 15 discos de estudio y realizó presentaciones en Europa, América y Asia. Su repertorio combinó pop, rock y baladas románticas, mientras que su particular voz le permitió construir una identidad diferente dentro de la industria musical.

Aunque el mayor período de popularidad estuvo concentrado en las décadas de 1970 y 1980, Tyler continuó grabando, realizando giras y presentándose en distintos escenarios hasta sus últimos años. Su último álbum de estudio fue The Best Is Yet to Come, publicado en 2021.

Su participación en Eurovisión

En 2013, Bonnie Tyler representó al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema “Believe in Me”. Su participación contribuyó a renovar su popularidad y permitió que públicos más jóvenes volvieran a acercarse a su extensa discografía. Además, recibió reconocimientos por su aporte a la música, entre ellos una distinción como miembro de la Orden del Imperio Británico.

Sus problemas de salud y la cancelación de la gira

Durante los últimos meses, Bonnie Tyler atravesó graves complicaciones de salud. En mayo fue internada en Portugal y sometida a una cirugía intestinal de urgencia. Después de la intervención permaneció en coma inducido y posteriormente continuó en terapia intensiva.

Murió Bonnie Tyler a los 75 años

Murió Bonnie Tyler a los 75 años

A mediados de junio, su equipo informó que había salido del coma, aunque continuaba delicada y atravesaba una recuperación lenta. Debido a su estado de salud, se cancelaron o reprogramaron los conciertos de su gira de verano, que incluía presentaciones en distintos países europeos.

El legado de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler dejó una trayectoria marcada por una voz inconfundible, una poderosa presencia escénica y canciones que se transformaron en clásicos de la música popular. Su obra continúa presente en radios, plataformas digitales, películas, series y recopilaciones musicales.

“Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache” y “Holding Out for a Hero” forman parte de un legado que atravesó generaciones y convirtió a la cantante galesa en uno de los grandes íconos musicales de los años 80.

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