La muerte del Indio Solari y el mito ricotero: "Esto excede lo musical"

La muerte del Indio Solari generó un fuerte impacto en el rock argentino y volvió a poner en escena la dimensión cultural, social y emocional de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Marcelo Gómez , periodista especializado en rock, analizó el fenómeno ricotero y recordó sus primeros acercamientos a la banda.

“Hay una frase que circula hace unos cuantos años en el ámbito del rock, y es que somos la generación que está destinada a ver morir a sus ídolos . No es la primera vez, ya nos pasó con Spinetta, con Cerati, con tantos artistas con los que crecimos, con los que aprendimos un montón de cosas, y bueno, nos toca tanto este golpe”, expresó.

El periodista aclaró que no se considera “tan de Los Redondos”, pero sí destacó que fue parte de la primera etapa de escucha y difusión de la banda. “Yo no soy tan de Los Redondos, pero sí fui de la primerísima época, de escucharlos antes con sus discos. Yo me inicié en la radio en Jujuy en los años 80, y en aquella época ya de alguna manera nos conectábamos con Buenos Aires y empezamos a escuchar en Radio del Plata, y ahí empezamos a conocerlos”, recordó.

Embed - EL FENÓMENO RICOTERO

Los Redondos, de banda de culto a fenómeno masivo

Gómez también repasó el crecimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde los primeros discos hasta la masividad que alcanzaron años después. “Cuando sale el primer disco lo compré inmediatamente, y al poco tiempo, cuatro años después, en el año 87, fue a Córdoba a tocar, y ahí fue la primera vez que los pude ver, para una audiencia muy limitada”, contó.

En ese momento, según explicó, la banda todavía estaba lejos de la convocatoria multitudinaria que tendría más adelante. “En ese momento Los Redondos eran una banda de culto, no eran para nada masivos. Yo recuerdo que no había más de 150 personas. Y dos años después, en Buenos Aires, cuando presentan su cuarto disco en un local de Once, con una convocatoria de unas tres mil personas. Era bastante más masivo, pero no la masividad que después alcanzaron con los estadios y todo lo demás”, señaló.

Murió el Indio Solari. Indio Solari

“La mística ricotera excedió lo musical”

Para Gómez, el fenómeno del Indio y Los Redondos no puede explicarse únicamente desde la música. “Mirá, no hay una explicación musical, creo. Tiene que ver con el gen argentino. Está el mismo gen argentino que lleva a que cinco millones de personas salgan a la calle a participar en un Mundial, y que es algo que no pasa en cualquier país. Son esos fenómenos argentinos inexplicables”, analizó.

En esa línea, comparó el impacto social de Los Redondos con otras bandas centrales del rock argentino. “Soda Stereo es una banda también fundamental, masiva, pero a nivel social ninguna banda ha generado lo que generaron Patricio Rey y el Indio Solari”, sostuvo. El periodista remarcó que la banda logró construir algo que superó el gusto musical.

“Entonces no hay una explicación que tenga que ver con lo musical. Básicamente uno puede tener diferentes gustos, puede decir a mí me gusta más esta banda que otra, se pueden hacer siempre los rankings que se hacen, pero esto excede lo musical. La mística ricotera excedió lo musical”, afirmó.

Los Redonditos De Ricota Los Redonditos De Ricota

Letras, metáforas y un público que fue cambiando

Gómez también marcó que las canciones del Indio no siempre eran de lectura sencilla, algo que hace aún más particular la masividad que logró la banda. “Yo no sé en qué momento, porque yo no los seguí desde el principio de mi carrera, y en un momento la masividad copó todo. Si vos te ponés a ver las letras que hacía Solari, no eran letras simples. Salvo algunas canciones, eran letras muy encriptadas, con muchas metáforas. Quiero decir, ¿qué público lo seguía? Al principio era un público muy intelectual”, explicó.

Para el periodista, la comunidad ricotera se formó de manera espontánea y terminó convirtiéndose en una de las tribus más reconocibles de la cultura popular argentina. “La gente, esa tribu, nuestro grupo de seguidores son espontáneos. Yo creo que el Indio o cuando empezaron Los Redondos, en ningún momento imaginaron lo que iban a producir”, dijo.

El fenómeno también se ve en los vinilos

Gómez, que también se dedica a la venta de vinilos, explicó que el mito ricotero también se refleja en el valor de los discos originales. “Hay otros fenómenos que se producen al nivel de los vinilos. Como me dedico a la venta de vinilos, los vinilos originales de Los Redondos, de los cuales fueron cinco los que se editaron en aquel momento, en los 90 en Argentina se deja de editar vinilos por un tiempo y ahí solamente se editan en CD”, detalló.

Indio Solari (10) Indio Solari

“Esos cinco primeros vinilos de Los Redondos son los que se pagan mucha plata. O sea, un vinilo normal de época, de un artista argentino, no sé, salen 30, 40, 50, 80 mil pesos, y un vinilo de Los Redondos no baja de 250 mil pesos, 500 mil pesos. Y eso antes de la muerte del Indio, hasta ahora”, explicó.

“El mito del Indio Solari se fue agigantando”

Para cerrar, Gómez sostuvo que todos esos elementos ayudaron a construir una figura que fue creciendo con los años y que terminó ocupando un lugar único dentro de la cultura argentina. “Todos estos condimentos hacen que el mito se fue agigantando con el paso del tiempo. Después lo del ‘pogo más grande del mundo’ se llevó más adelante, después de la época de Los Fundamentalistas y todo eso”, indicó y concluyó con una idea que resume la singularidad del fenómeno ricotero: “Creo que en ningún país hubiera sucedido lo que sucedió con Los Redondos, porque nosotros estamos en Argentina”.