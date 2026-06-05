Inició la autopsia al Indio Solari: buscan determinar qué provocó su muerte. 

La noticia de la muerte de Carlos “ Indio” Solari impactó fuertemente en la escena cultural y musical del país. Mientras su entorno más cercano y miles de admiradores expresan su pesar, la Justicia avanzó con las primeras actuaciones para esclarecer de manera oficial las causas del deceso.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales para determinar las causas de la muerte de Carlos El Indio Solari, surgieron nuevos detalles sobre las últimas horas del músico .

Este viernes, desde las 16 horas, se lleva adelante la autopsia de Carlos “Indio” Solari en la morgue de Ituzaingó, emplazada en la Unidad Carcelaria N° 39 de esa localidad bonaerense. El procedimiento tiene como objetivo determinar científicamente las causas de la muerte del músico , quien falleció a los 77 años.

La pericia se realiza en el contexto de la investigación abierta por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2, que busca determinar cómo y en qué condiciones murió el emblemático vocalista de Los Redonditos de Ricota.

Hasta el momento, solo trascendió que tendría un golpe en la cabeza. Sin embargo, el titular de la fiscalía asegura que espera a los resultados del análisis forense para trazar una hipótesis.

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La intervención se ajusta al artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, el cual contempla la realización de autopsias en casos específicos. Según la normativa, estas deben llevarse a cabo ante muertes violentas o cuando existan sospechas de criminalidad.

Si bien a priori los indicios no indicarían ninguna de las dos, al ser una figura pública se realiza el análisis para descartar cualquier sospecha.

Conmoción en la música: el adiós al Indio Solari

La información difundida señala que las autoridades fueron alertadas del caso alrededor de las 8.30 de la mañana. El cantante habría sido encontrado sin vida dentro de su domicilio, y la primera intervención estuvo a cargo de un servicio de emergencias médicas privado, convocado por su cuidadora tras descubrir la situación.

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De acuerdo con el parte oficial, la cuidadora llegó a la vivienda cerca de las 8 de la mañana, horario en el que comenzaba habitualmente sus tareas. Fue entonces cuando encontró al músico sin signos vitales.

El documento agrega que el cuerpo estaba en las cercanías de una pileta interna ubicada dentro de la propiedad. Tras el llamado de emergencia, intervino el personal médico privado y posteriormente se dio aviso a la Justicia para iniciar las actuaciones correspondientes.

“Tiene un golpe en la cabeza, por eso la autopsia. Lo que tratan de determinar es si ese golpe es de hoy, o de hace unos días y si pudo haber sido lo que provocó el deceso”, explicaron.

La noticia tuvo una fuerte repercusión a nivel nacional y miles de seguidores manifestaron su dolor en redes sociales, a la espera de información sobre posibles homenajes y despedidas que podrían organizarse en las próximas horas.