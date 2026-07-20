Wanda Nara rompió el silencio tras el robo a su casa de Milán.

Wanda Nar a y Maxi López viajaron de urgencia a Italia después de que un grupo de tres delincuentes irrumpiera en la vivienda de la empresaria en las afueras de Milán. En el momento del hecho, sus hijos se encontraban dentro de la propiedad.

Sociedad. Ingresaron a robar a la casa de Wanda Nara mientras estaba en la final del Mundial 2026

Wanda Nara era una de las figuras que había viajado al MetLife Stadium , en Nueva Jersey-Nueva York, para presenciar la final del Mundial 2026. Sin embargo, durante el partido entre Argentina y España, que terminó con derrota 1-0 para la Selección, r ecibió la noticia de un robo en su casa de campo en las afueras de Milán y debió abandonar antes de tiempo el evento.

Mediante una serie de historias publicadas en Instagram, Wanda Nara compartió con sus seguidores los detalles del difícil momento que atravesó mientras se encontraba a más de seis mil kilómetros de distancia de sus hijos y su familia.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán ", arrancó diciendo Wanda Nara, quien también llevó tranquilidad: " Mis hijos están bien a pesar del gran susto ".

"Me retiré antes por el aviso de mi mamá (Nora Colosimo), que está con ellos. Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos", precisó la animadora, quien explicó que la situación está bajo control.

"Maxi (López) y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes, y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", cerró la mediática.

La propiedad se encuentra en un área residencial de las afueras de Milán, donde ocurrió el robo. Si bien el hecho generó preocupación, ninguno de los miembros de la familia sufrió lesiones.

Los duros detalles del robo en la casa de Wanda Nara en Milán

En diálogo con Guido Záffora, Wanda Nara brindó detalles del episodio y contó cuál es la principal pista que sigue la Policía italiana. Según relató el periodista en DDM, la empresaria le aseguró que su madre, sus empleados y sus hijos tuvieron que refugiarse en un baño mientras los delincuentes ingresaban a la propiedad y se dirigían directamente a una habitación.

Al enterarse del robo, 20 minutos antes de que terminara el partido entre Argentina y España, Wanda avisó a Maxi López y tomó el primer vuelo disponible desde Nueva York hacia Milán.

“Me dice que la policía está investigando con la ayuda de las cámaras. Ella las entrega. La policía sospecha del entorno. Le robaron: relojes, pasaportes, permisos de viajes y objetos de valor, carteras, bolsos, etc.", agregó el periodista sobre la charla que tuvo con la conductora.

Luego, Záffora relató el tenso momento que atravesaron los hijos de Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi durante el robo. Según contó, uno de los detalles que llamó la atención de la Policía fue que los delincuentes parecían conocer con precisión la ubicación de los objetos de valor. Además, las cámaras de seguridad habrían registrado cómo los hombres encapuchados observaban a los chicos mientras miraban el partido.