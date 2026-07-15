Flor Vigna debutó en la TV mexicana con una inesperada caída que hizo reír a todos

La llegada de Flor Vigna a La Casa de los Famosos México 2026 tuvo un episodio inesperado durante su debut frente al público. En plena emisión en directo , la influencer vivió un particular accidente al sufrir una caída que rápidamente generó sorpresa, comentarios y humor entre quienes estaban presentes en el estudio y los fanáticos del programa.

Mientras aguardaba sentada en el sillón principal del estudio junto a la conductora, Flor Vigna se movió hacia uno de los costados del asiento y, en un descuido, perdió el equilibrio hasta terminar en el piso.

La situación tomó por sorpresa a Wendy Guevara , quien estaba al frente de la transmisión en vivo . “¿Qué pasó? ”, expresó la conductora al notar el inesperado momento, mientras las cámaras registraban toda la secuencia.

Lejos de tomarse el episodio como algo negativo, la propia Flor Vigna reaccionó con humor y, entre risas, reconoció: “ Te digo que soy muy torpe”. El accidente quedó simplemente como una anécdota del momento y la bailarina llevó tranquilidad al confirmar que no había sufrido ningún tipo de golpe ni lesión.

Aprovechando la situación distendida, Wendy Guevara lanzó una broma sobre la participación de la artista, quien además de bailarina es cantante: “Aún no entras a la casa y ya estás haciendo contenido”, expresó divertida durante la transmisión.

¡Blooper a la mexicana!



Flor Vigna se cayó en plena presentación en vivo de La Casa de los Famosos. El momento quedó registrado y no tardó en viralizarse. pic.twitter.com/2b0d1r5pYx — bardeonews (@bardeonews) July 15, 2026

La incorporación de Flor Vigna como una de las nuevas participantes de La Casa de los Famosos México 4 provocó una gran repercusión entre los fanáticos del programa y entre el público del entretenimiento tanto de Argentina como de México. La influencer, que cuenta con una comunidad virtual superior a los 5,5 millones de seguidores, ingresará al reality mexicano con el objetivo de competir por un premio de 4 millones de pesos mexicanos.

El episodio inesperado no afectó la recepción de Flor Vigna; por el contrario, terminó resaltando su personalidad descontracturada y su manera espontánea de afrontar las situaciones. El momento pudo verse a través del canal oficial de YouTube de La Casa de los Famosos, donde los espectadores reaccionaron rápidamente con comentarios cargados de apoyo, sorpresa y bromas.

Flor Vigna llegó al reality mexicano con experiencia y expectativas

La participación de la artista en el reality ya había sido adelantada por ella misma mediante sus plataformas digitales. “Ya estoy en México en mi camerino. Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo”, había escrito Vigna en una historia de Instagram, antes de su aparición formal en la emisión televisiva.

Luego de su presentación formal en el programa, Flor Vigna habló sobre la forma en que afrontará esta nueva experiencia y se refirió a su personalidad dentro de la competencia. “Sé que es un juego pero sé que no debo tomar las cosas personales, pero sí me las tomo personales. Sé que me voy a equivocar un montón, pero la vida se trata de eso, pero sin estrés”, explicó la participante al describir sus expectativas.

La artista comenzó su recorrido televisivo en el reality Combate, aunque alcanzó una mayor popularidad luego de consagrarse en dos oportunidades en el histórico certamen Showmatch: Bailando por un sueño. Sus victorias durante las ediciones de 2016 y 2017 la transformaron en una de las figuras reconocidas del entretenimiento argentino y, con los años, amplió su trayectoria al explorar distintos ámbitos dentro del mundo artístico.

Flor Vigna y su vínculo con México

La relación de Flor Vigna con el público mexicano comenzó antes de su llegada al reality. Durante este año, la artista tuvo una destacada participación en el evento de boxeo Supernova, donde se enfrentó a la influencer Alana Flores y consiguió vencerla, poniendo fin a su racha invicta.

Ese resultado significó un impulso para su imagen en México, ya que le permitió ganar reconocimiento entre la audiencia local, tanto en el ámbito televisivo como dentro del universo digital de los creadores de contenido latinoamericanos. La victoria se produjo pocas semanas antes de su desembarco en La Casa de los Famosos México, uno de los programas de mayor exposición del país.

El interés por la llegada de Flor Vigna al programa continúa en aumento entre los espectadores y los medios de comunicación, que ya la ubican como una de las participantes con mayor protagonismo potencial en esta nueva edición.

Cómo es la nueva edición de La Casa de los Famosos México 2026

El tradicional formato del reality, basado en la convivencia diaria, la toma de decisiones estratégicas y la constante exposición frente a las cámaras, representará un desafío para la artista, que deberá demostrar su experiencia en este tipo de competencias y su capacidad para integrarse a una dinámica diferente dentro del escenario mexicano.

La nueva temporada del reality producido por la cadena Televisa dará inicio este mes, más precisamente el 26 de julio, con una edición que reunirá a diversas figuras del espectáculo, entre ellas Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera.

Las emisiones centrales estarán encabezadas por Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán a cargo de los espacios previos y posteriores a cada gala.