Qué dijo Flor Vigna cuando le preguntaron sobre las infidelidades de Luciano Castro. 

Y siguió con que “es una persona que trabaja hace mucho tiempo en los medios y va a poder contestar. Yo trato de responder cordial porque entiendo que están trabajando, pero yo estoy en un nuevo capítulo, enamorada y en otra”.

En el mano a mano con los medios allí presentes, la cantante se abrió y dijo sin filtros: “Quiero ser muy escueta con las palabras porque creo mucho también en el poder de las palabras. Entonces, si yo me tiento y empiezo a hablar de mi herida, y empiezo con todo, es como que voy a estar en este capítulo para siempre. Y yo hice mucho esfuerzo, pagué terapias muy caras para salir de esto. Y no tengo obra social encima. Me salió un huevo todo recuperarme”.

image.png

En ese marco, el cronista le retrucó a Flor recordándole una picante declaración: “Vos dijiste una frase que impactó bastante, que fue: ‘(Griselda) se debería dejar de meter con las parejas de otras personas’”.

Y Vigna concluyó sin vueltas que “sí. Como debería dejar de haber hombres infieles. Está en las dos partes”.

Flor Vigna confirmó que tiene un nuevo amor: quién es

Flor Vigna confirmó que está de novia con Lauta. “Nos conocimos componiendo, él es un gran compositor, no es conocido en este mundo y eso también me gustó”, contó.

image.png

Además que “me voy a animar a hacer algo que nunca hice, voy a sacar un tema de una persona muy especial. Y vamos a contar algo muy especial. Se llama Lauta, él es un gran compositor, lo conocí componiendo, después hicimos este tema que habla de lo que nos pasa a nosotros. La realidad es que nos venimos tomando nuestro tiempo para conocernos, pero nos enamoramos mucho”.

La influencer también reveló que “hicimos este tema hace un tiempo cuando no estábamos todavía tan enamorados y bueno. Ahora ya somos pareja hace mucho tiempo. Nos han encontrado, nos han sacado fotos por ahí, dijimos vamos a gritarle al mundo y es la primera vez que saco un tema con alguien que amo así”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL LAUTA :) (@soylauta1)

Consultada porque no se muestra con el joven, la ex Combate manifestó que “nos intentamos un poco esconder del mundo porque uno quiere darse ese momento en privado. En realidad él no es de este mundo. Sí es compositor, cantante, artista, pero no es conocido”.

Lauta, un talentoso compositor y tecladista de 27 años, es reconocido por su colaboración con importantes proyectos musicales, como Rombai y MYA. Influenciado por gigantes de la música como Charly García y Fito Páez, el piano se convirtió en el instrumento clave de su carrera, siendo esencial en su desarrollo artístico.