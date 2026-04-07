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7 de abril de 2026 - 10:15
Espectáculos.

Flor Vigna blanqueó su ruptura con Lauta López tras semanas de rumores

La artista confirmó el final de la relación luego de versiones de crisis y comenzaron a trascender posibles motivos de la separación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La artista anunció el final de la relación tras varios rumores de crisis. &nbsp;

La artista anunció el final de la relación tras varios rumores de crisis.

 

Tras varias semanas de rumores y versiones contrapuestas, Flor Vigna confirmó que su vínculo con Lauta López llegó a su fin. Si bien ninguno de los dos dio a conocer las razones de la ruptura, comenzaron a trascender algunos indicios sobre lo ocurrido.

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En el programa SQP (América), Yanina Latorre contó que la pareja ya venía atravesando una etapa complicada. “Hace un mes se habló de una crisis”, afirmó.

Lauta es músico, compositor y trabajó con MYA y Rombai.

Señales de distanciamiento y confirmación de la ruptura

De acuerdo con la conductora, las dudas comenzaron a intensificarse luego de que el músico participara en un streaming y adoptara una actitud distante al hablar de la artista.

Con el paso de los días, fue la propia Vigna quien terminó confirmando la ruptura. “Ella nos confirmó que está separada de Lauta. Se terminó el vínculo”, contó Latorre.

Flor Vigna y Lautaro López, separados.

Versiones sobre los motivos y el presente de Flor Vigna

Respecto a las razones de la ruptura, aunque la protagonista no dio precisiones, comenzó a circular que la decisión estaría relacionada con comportamientos que no le resultaban adecuados. “Se separó por malas actitudes. No sé cuáles son esas malas actitudes”, comentaron en el ciclo. Además, con tono irónico, la conductora deslizó que “va a empezar a cantar en su contra como hace con todos”.

Flor Vigna confirmó su separación del cantante Lauta López.

En medio de esta etapa complicada a nivel personal, Vigna permanece en México por cuestiones laborales relacionadas con el ámbito del boxeo, lo que la mantiene alejada del país mientras transita la separación.

Así se comentó la separación de Flor Vigna en el ciclo de Moria Casán

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