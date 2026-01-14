miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 07:55
LAM.

Griselda Siciliani rompió el silencio tras los rumores de separación

La actriz Griselda Siciliani habló con Ángel de Brito y llevó calma en medio de versiones de crisis. Sabrina Rojas explicó por qué no interviene.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Las especulaciones apuntaron a un distanciamiento definitivo, aunque la propia actriz aclaró el contexto. “Tal vez lo hayan dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”, explicó, y desmintió una ruptura vinculada a la distancia geográfica.

El mensaje buscó ordenar la información que circuló en redes y programas de espectáculos. Siciliani evitó confrontaciones y se limitó a describir la situación actual, sin referencias a conflictos internos.

Trabajo, agenda y prioridades

En el mismo intercambio, la actriz puso el foco en su presente profesional. “Yo arranqué ayer la previa de algo que aún no se anunció. Empiezo a filmar en diez días y mientras termino la serie de La One (Moria Casán)”, señaló, y confirmó una agenda cargada con nuevos proyectos.

El dato explicó su estadía en Buenos Aires y aportó contexto a las versiones de crisis. La actividad laboral ocupó el centro de su mensaje, con énfasis en los compromisos inmediatos y el ritmo de trabajo.

Siciliani también describió cómo transita el ruido mediático. “Así que es demasiado todo. Mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, expresó. Luego cerró con una frase que buscó bajar tensiones: “Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.

Embed - SICILIANI SE BURLÓ DEL AUDIO DE LA TRAMPA DE LUCIANO CASTRO Y REPITIÓ "BUEN DÍA GUAPA": "ES UN MEME"

Sabrina Rojas y el vínculo con Luciano Castro

En paralelo, Sabrina Rojas se refirió a la situación de su expareja y explicó por qué no interviene ante las versiones que lo rodean. En el programa Sálvese Quien Pueda, la conductora respondió sobre la posibilidad de llamarlo para frenar el escándalo.

“La verdad que la confianza la tengo para levantar el teléfono y decirle ‘che, ¿qué pasó?’, o tratar de frenar todo esto. Pero ya es su vida y yo no me puedo meter”, afirmó, y marcó un límite claro entre el vínculo personal y la exposición pública.

Rojas detalló que mantiene diálogo cotidiano con Castro, aunque por un motivo específico. “Hablé anoche, hablé hoy con Luciano. Todos temas de niños”, explicó en referencia a Esperanza y Fausto. “Yo me puedo meter en algo que pueda salpicar a mis hijos o cosas cotidianas con mis hijos. Yo no soy su mamá”, agregó.

La actriz también reconoció impulsos de ayudarlo en medio del revuelo mediático. “Juro que hay veces que tengo ganas de abrazarlo, de ayudarlo, de llamar a un amigo o a su mismo abogado y decir ‘hagan algo’”, contó, aunque aclaró que decide no avanzar.

Recordó además cómo actuaba cuando aún estaba en pareja con él. “Cuando nos separamos, al principio, yo trataba de decirle ‘che, fijate esto que hiciste’. Trataba, como una hermana, de cuidarle un poco la imagen”, relató. Luego señaló un cambio de postura: “Después entendí que no. Él es un adulto y se tiene que cuidar”.

Rojas cerró con una frase que recorrió las redes. “Los mejores años de Luciano, donde mejor se lo veía, fue cuando estuvimos juntos. Estaba prolijo, estaba divino. Nos separamos y apareció en la bañera con muñecas Barbie”, dijo, en alusión al videoclip que Castro protagonizó con Flor Vigna.

