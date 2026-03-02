Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: mirá la foto

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala finalmente le dieron la bienvenida a su primera hija. La noticia del nacimiento fue confirmada por el portal de noticias italiano Corriere dello Sport pasadas las 10 horas de Argentina y rápidamente fue replicada por otros medios italianos y argentinos.

Este lunes 2 de marzo nació en Italia la beba del matrimonio, fruto de un amor que tuvo su broche de oro en julio de 2024 con un casamiento celebrado en Argentina.

Cómo se llama la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini Según adelantaron medios internacionales, el nombre elegido para la recién nacida sería Gia. La niña pesó 3 kilos al momento del parto. Los miembros más cercanos de la familia Sabatini-Fulop viajaron a Italia en los últimos días para acompañar a Oriana en este momento tan especial, sumando emoción a un acontecimiento que rápidamente se volvió tendencia en redes y portales tanto de Argentina como de Europa.

Catherine Fulop y Ova Sabatini llegaron a Italia en las últimas horas para estar cerca de su hija en este feliz momento.

El parto, que originalmente se esperaba para el 11 de marzo, se adelantó unos días, sorprendiendo tanto a la pareja como a sus seguidores. Así, Oriana, de 29 años, pudo cumplir su anhelo de tener cerca a sus seres queridos en el nacimiento de su hija. Paulo Dybala, a pura sonrisa con la primera ecografía de su bebé. El momento donde Oriana Sabatini confirmó que esperaba una niña Embed - ORIANA SABATINI EN EXCLUSIVA TRAS EL ANUNCIO DE SU EMBARAZO: "Va a ser una nena" El posteo en redes La pareja compartió una tierna foto de la bebé con el texto "un aplauso pa mami y papi" y una parte del rostro de la niña, con las manos de los tres. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paulo Dybala (@paulodybala)

