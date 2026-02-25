miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 10:06
Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham

A 15 años de su inolvidable paso por la casa, la ex participante de Gran Hermano Solange Abraham, regresó con energías renovadas a Gran Hermano Generación Dorada. Los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham.&nbsp;

Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham. 

Solange Abraham, la participante oriunda de Tucumán, vuelve a ingresar a la casa más famosa decidida a quedarse con el triunfo en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. La actriz formó parte del reality hace quince años, en la temporada que tuvo como ganador a Cristian U.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros participantes. 
Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros participantes
Gran Hermano, el reality más visto del país, se prepara para regresar con una nueva temporada. 
Cuándo empieza Gran Hermano 2026: todos los detalles

image

Solange Abraham, la tucumana que volvió a Gran Hermano 15 años después

Según indicó Telefe, Sol tuvo un paso espectacular en la sexta edición de Gran Hermano Argentina. En aquel entonces, la tucumana tenía 22 años, era chef y quería ser vedette al irrumpir en los medios de comunicación.

image

Abraham alcanzó el quinto puesto de la competencia, quedando a un paso de la final de 4 participantes que coronó a Cristian Urrizaga en primer lugar, seguido respectivamente de Emiliano Boscatto, Martín Pepa y Martín Anchorena.

Sol fue la mujer que más tiempo estuvo en la casa de GH 2011: 126 días de aislamiento. Fue la 17° eliminada luego de haber ido a placa de nominados en 6 oportunidades.

Tras su salida de la casa en 2011, Sol orientó su camino hacia la actuación y más tarde consolidó una trayectoria en el modelaje y la conducción en televisión. Estuvo al mando de ciclos como En estéreo (El Nueve) y Fuera de eje (Fox Sports), y también emprendió con el lanzamiento de una marca de indumentaria infantil.

Antes de su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, Solange estuvo al frente de un podcast llamado “El Casting”. Es madre de una niña, Delfina, nacida en 2017, fruto de su relación con Marcelo Da Corte, de quien ya se separó.

Sus posteos en las redes sociales demuestran que vive rodeada de lujos. Su estilo ya no es el mismo. También se hizo un cambio de look y ahora luce irreconocible.

Así entró Solange Abraham a Gran Hermano Generación Dorada

Soy como un perro de caza, me enfoco y lo logro, lanzó con seguridad en su presentación oficial, dejando en claro que su versión actual viene con más experiencia, carácter y ambición.

image

Instalada hoy en Recoleta, la ex GH no dudó en exponer sus verdaderas intenciones antes de volver al encierro: Vengo por una revancha, me gustaría ganarlo, que no lo gané hace 15 años y estoy segura que hoy lo puedo hacer”.

Y agregó que “y vengo por un capricho, que es entrar a la casa y ganar Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá”.

