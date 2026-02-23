Cuándo empieza Gran Hermano 2026: todos los detalles

Gran Hermano, el reality más visto del país, se prepara para regresar con una nueva temporada.

Gran Hermano Argentina volverá a la pantalla en 2026 con una nueva temporada denominada “Generación Dorada”. Esta nueva edición promete renovarse y mantener el fenómeno de audiencia. Los detalles, en la nota.

¡Felicidades! Mirtha Legrand cumple 99 años: la vida de la gran diva de la TV argentina

Revelación. "Mi familia no quería que entre": la confesión de Luz Tito sobre su salto a la TV

La espera terminó: Gran Hermano vuelve a la televisión argentina y será este lunes 23 de febrero a las 22:15hs por la pantalla de Telefé. Además, se podrá seguir toda la actividad de la casa en vivo las 24 horas a través de DGO y también de HBO Max.

El histórico reality, que marcó a generaciones y se convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia, regresa a la pantalla de Telefe con una propuesta completamente renovada .

La conducción estará nuevamente a cargo de Santiago del Moro , quien se pondrá al frente de las galas en vivo, los debates y los momentos más tensos de la competencia.

A 25 años de su primera emisión en la Argentina, el formato apuesta a combinar los clásicos del encierro, la convivencia y la competencia con una serie de cambios que prometen sorprender a los seguidores.

Habrá una casa totalmente renovada, nuevas dinámicas de juego y una fuerte apuesta a la interacción con el público a través de las plataformas digitales.

Desde Telefe adelantaron que esta edición será una de las grandes apuestas de la grilla 2026, con el objetivo de mantener a los televidentes pegados a la pantalla durante toda la temporada.

Gran Hermano 2026: los cambios y quiénes podrían entrar a la casa

Esta nueva temporada contará con muchas novedades en búsqueda de que el juego sea más acelerado y entretenido. Por ejemplo, los participantes ingresarán en dos grupos a la casa (el primero el lunes 23 y el segundo el martes 24).

La primera gala de nominación será el miércoles 25, se implementará un nuevo sistema de nominación y se realizaron modificaciones sustanciales en la estructura de la casa.

El espacio donde convivirán los concursantes recibió una fuerte intervención estética y sumó sectores pensados para potenciar la dinámica del juego y la convivencia. Entre los cambios más llamativos aparecen dos nuevas piletas: una climatizada y otra bajo el concepto de “Pileta Playa”.

image

La propiedad también tendrá un caño de pole dance, un sector sustentable denominado “Punto Verde” y una enigmática “puerta misteriosa”, cuyo funcionamiento se conocerá recién durante el desarrollo del ciclo.

En cuanto al reglamento, esta temporada también trae innovaciones: se suman placas especiales destinadas a las “plantas”, es decir aquellos participantes que pasen desapercibidos, una placa vinculada al caño y una nueva mecánica de nominaciones y votos que buscará agilizar el formato y mantener en vilo a la audiencia.

En las últimas horas se filtró la lista de los famosos que formarán parte de Gran Hermano. La información se conoció en LAM, donde la panelista Pilar Smith dio a conocer los nombres de los participantes reconocidos que ingresarán a la casa.

Otro de los participantes que integrará esta versión de GH es Kennys Palacios, estilista y amigo cercano de Wanda Nara.

Además, la producción apostó a figuras de las nuevas generaciones. Entre ellas: el influencer Franco Poggio, un nombre fuerte dentro del mundo digital y actual pareja del locutor y presentador Lizardo Ponce.