lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 09:53
Cuándo empieza Gran Hermano 2026: todos los detalles

Gran Hermano, el reality más visto del país, se prepara para regresar con una nueva temporada cargada de cambios. Los detalles, en la nota.

Por  Redacción de TodoJujuy
Gran Hermano, el reality más visto del país, se prepara para regresar con una nueva temporada. 

Gran Hermano Argentina volverá a la pantalla en 2026 con una nueva temporada denominada “Generación Dorada”. Esta nueva edición promete renovarse y mantener el fenómeno de audiencia. Los detalles, en la nota.

image

Cuándo empieza Gran Hermano 2026: todos los detalles

La espera terminó: Gran Hermano vuelve a la televisión argentina y será este lunes 23 de febrero a las 22:15hs por la pantalla de Telefé. Además, se podrá seguir toda la actividad de la casa en vivo las 24 horas a través de DGO y también de HBO Max.

image

El histórico reality, que marcó a generaciones y se convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia, regresa a la pantalla de Telefe con una propuesta completamente renovada.

La conducción estará nuevamente a cargo de Santiago del Moro, quien se pondrá al frente de las galas en vivo, los debates y los momentos más tensos de la competencia.

A 25 años de su primera emisión en la Argentina, el formato apuesta a combinar los clásicos del encierro, la convivencia y la competencia con una serie de cambios que prometen sorprender a los seguidores.

Habrá una casa totalmente renovada, nuevas dinámicas de juego y una fuerte apuesta a la interacción con el público a través de las plataformas digitales.

Desde Telefe adelantaron que esta edición será una de las grandes apuestas de la grilla 2026, con el objetivo de mantener a los televidentes pegados a la pantalla durante toda la temporada.

Gran Hermano 2026: los cambios y quiénes podrían entrar a la casa

Esta nueva temporada contará con muchas novedades en búsqueda de que el juego sea más acelerado y entretenido. Por ejemplo, los participantes ingresarán en dos grupos a la casa (el primero el lunes 23 y el segundo el martes 24).

La primera gala de nominación será el miércoles 25, se implementará un nuevo sistema de nominación y se realizaron modificaciones sustanciales en la estructura de la casa.

El espacio donde convivirán los concursantes recibió una fuerte intervención estética y sumó sectores pensados para potenciar la dinámica del juego y la convivencia. Entre los cambios más llamativos aparecen dos nuevas piletas: una climatizada y otra bajo el concepto de “Pileta Playa”.

image

La propiedad también tendrá un caño de pole dance, un sector sustentable denominado “Punto Verde” y una enigmática “puerta misteriosa”, cuyo funcionamiento se conocerá recién durante el desarrollo del ciclo.

En cuanto al reglamento, esta temporada también trae innovaciones: se suman placas especiales destinadas a las “plantas”, es decir aquellos participantes que pasen desapercibidos, una placa vinculada al caño y una nueva mecánica de nominaciones y votos que buscará agilizar el formato y mantener en vilo a la audiencia.

En las últimas horas se filtró la lista de los famosos que formarán parte de Gran Hermano. La información se conoció en LAM, donde la panelista Pilar Smith dio a conocer los nombres de los participantes reconocidos que ingresarán a la casa.

Otro de los participantes que integrará esta versión de GH es Kennys Palacios, estilista y amigo cercano de Wanda Nara.

Además, la producción apostó a figuras de las nuevas generaciones. Entre ellas: el influencer Franco Poggio, un nombre fuerte dentro del mundo digital y actual pareja del locutor y presentador Lizardo Ponce.

