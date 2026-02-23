lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 07:00
Mirtha Legrand cumple 99 años: la vida de la gran diva de la TV argentina

Mirtha Legrand celebra un nuevo cumpleaños rodeada de historia, trayectoria y protagonismo en la pantalla chica.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand.

Nacida en 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, bajo el nombre de Rosa María Juana Martínez, la artista inició su carrera en el cine durante la década del 40. Con el tiempo, su nombre artístico se instaló con fuerza en la industria cultural del país.

El gran punto de inflexión llegó en 1968, cuando debutó con el ciclo de almuerzos televisivos que luego se convertiría en una marca registrada. Desde entonces, su mesa se transformó en un espacio de debate político, cultural y social.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand.

De estrella de cine a referente de la TV

Durante la llamada “época de oro” del cine argentino, Mirtha Legrand protagonizó numerosas películas que consolidaron su popularidad. Su imagen quedó asociada a los grandes estudios y a una generación de actores que marcaron una etapa clave del espectáculo nacional.

Sin embargo, fue la televisión el medio que definió su identidad pública. Con “Almorzando con Mirtha Legrand” y más tarde “La Noche de Mirtha”, instaló un formato basado en entrevistas a figuras del ámbito político, artístico y empresarial.

A lo largo de las décadas, por su mesa pasaron presidentes, candidatos, artistas internacionales, periodistas y referentes sociales. El programa logró continuidad incluso en contextos políticos y económicos complejos.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand.

Una presencia constante en la agenda mediática

A sus 99 años, la conductora conserva protagonismo en la pantalla y en la conversación pública. Cada emisión genera repercusión y sus declaraciones suelen marcar agenda en medios y redes sociales.

Su estilo directo, sus preguntas incisivas y su impronta personal forman parte de su sello distintivo. Esa característica le permitió sostener vigencia en un medio atravesado por cambios tecnológicos y transformaciones culturales.

Además de su labor profesional, su vida personal también ocupó espacio en la escena mediática. Su familia, especialmente su hija Marcela Tinayre y sus nietos, mantienen vínculo con el ambiente artístico y televisivo.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale.

Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale.

Una trayectoria que atraviesa generaciones

El nombre de Mirtha Legrand se asocia de manera inmediata con la historia de la televisión argentina. Su permanencia en pantalla durante más de cinco décadas configura un caso singular dentro del espectáculo latinoamericano.

En distintas etapas, la conductora recibió premios y reconocimientos por su trayectoria. Su figura trasciende el formato de programa y se convierte en símbolo de una era de la comunicación nacional.

