La influencer Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri se casaron por civil en una emotiva ceremonia

La influencer Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, hijo de Sandra Macri y sobrino del expresidente Mauricio Macri, se casaron por civil este viernes en una ceremonia íntima realizada en el registro civil de la calle Uruguay. La pareja celebró el “sí, quiero” rodeada de familiares y amigos en un clima de emoción y alegría.

El exmandatario asistió al acto, acompañando a su sobrino en un día especial que quedó inmortalizado en una serie de imágenes compartidas en redes sociales.

En la primera postal que difundieron, Emily y Rodrigo posaron felices tras firmar el acta de matrimonio. Él la levantó en brazos mientras ella, sonriente, sostenía el documento en alto. La influencer lució un vestido blanco de dos piezas, sombrero con detalles florales y ramo de flores blancas, mientras que el novio optó por un traje claro de estilo clásico.

Durante la ceremonia, los novios permanecieron tomados de la mano, rodeados por invitados que llenaron la sala de expectativa y afecto. En el fondo, la frase “El amor nos conecta a todos” acompañó el espíritu de la jornada.

El momento culminante llegó con un beso apasionado tras pronunciar el consentimiento, desatando aplausos y sonrisas entre los presentes.

La familia, protagonista del festejo

La celebración contó con la presencia de los hermanos de ambos, quienes oficiaron de testigos. El hermano de Rodrigo firmó primero el acta, seguido por Belu Lucius, hermana de la novia, quien se mostró visiblemente emocionada.

En las imágenes también se los vio junto a Javier Ortega Desio y los hijos de la pareja, reflejando la integración de ambas familias. La abuela de Rodrigo fue otra de las figuras destacadas de la jornada, posando sonriente junto a los recién casados en una imagen cargada de ternura.

Uno de los instantes más conmovedores se dio cuando el juez de paz invitó a los testigos a dedicar unas palabras. Belu tomó la palabra y brindó un mensaje lleno de amor y complicidad hacia su hermana y su nuevo cuñado, destacando la valentía de apostar por el amor y la importancia de la familia.

“Ya me pueden decir señora”

Tras la ceremonia y el festejo, Emily compartió su felicidad en redes sociales con una frase que resumió el momento: “Ya me pueden decir señora”.

Las fotografías del evento incluyeron retratos en pareja, abrazos entre hermanas, imágenes bajando la escalera del registro civil y sonrisas cómplices que dejaron en evidencia la emoción compartida.

Así, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri sellaron su unión en un evento íntimo pero cargado de significado, rodeados del afecto de sus seres queridos y marcando el inicio de una nueva etapa juntos.