Confirmado: Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat

La actriz y cantante Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al revelar que se casará con Pedro Rosemblat , su pareja desde hace varios años . La noticia llegó a través de su cuenta de Instagram , donde compartió imágenes del anillo de compromiso y escribió: “ Nos casamos ”, acompañado de un emoji de anillo de bodas y corazón .

Amor. ¿Se casan? La respuesta de Lali Espósito sobre los rumores con Pedro Rosemblat

La publicación se volvió viral en minutos y recibió cientos de mensajes de felicitaciones de fanáticos y colegas del mundo del espectáculo .

Según trascendió, Pedro Rosemblat le habría hecho la propuesta de matrimonio a Lali Espósito durante unas vacaciones en Brasil , adonde la pareja había viajado para disfrutar de unos días juntos.

La cantante dio a conocer la noticia en sus redes.

En la publicación de Instagram, Lali compartió primeros planos de su mano mostrando el anillo de compromiso , con el mar como telón de fondo , capturando el momento especial que marcará el inicio de su compromiso.

¿Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Según se conoció, la relación comenzó hace varios años tras un encuentro en un evento de la industria mediática, donde ambos coincidieron y surgió una conexión inmediata.

Lali Espósito (34) se casará con el conductor de stream Pedro Rosemblat (36).

Desde entonces, la pareja ha construido una relación sólida y se ha mantenido fuera del foco mediático en lo posible, compartiendo momentos de su vida juntos en redes sociales de manera esporádica.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

El anuncio oficial de la boda marca un paso más en la vida personal de la artista, que ha combinado su carrera musical y actoral con un perfil de vida privada cuidadosamente protegido, generando una gran expectativa entre sus seguidores sobre los detalles del casamiento.