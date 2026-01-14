miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 17:19
Farándula.

Confirmado: Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat

La artista reveló la noticia a través de sus plataformas digitales. La relación con su novio ya cumple dos años de vínculo romántico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nos casamos, expresó Lali Espósito en el posteo que compartió.

"Nos casamos", expresó Lali Espósito en el posteo que compartió.

La actriz y cantante Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al revelar que se casará con Pedro Rosemblat, su pareja desde hace varios años. La noticia llegó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes del anillo de compromiso y escribió: “Nos casamos”, acompañado de un emoji de anillo de bodas y corazón.

Lee además
¿se casan? la respuesta de lali esposito sobre los rumores con pedro rosemblat
Amor.

¿Se casan? La respuesta de Lali Espósito sobre los rumores con Pedro Rosemblat
la china suarez fue durisima con lali esposito
Espectáculos.

La China Suárez fue durísima con Lali Espósito

Lali Espósito, feliz con su anillo de compromiso.

La publicación se volvió viral en minutos y recibió cientos de mensajes de felicitaciones de fanáticos y colegas del mundo del espectáculo.

La cantante dio a conocer la noticia en sus redes.

Dónde habría sido la propuesta de casamiento

Según trascendió, Pedro Rosemblat le habría hecho la propuesta de matrimonio a Lali Espósito durante unas vacaciones en Brasil, adonde la pareja había viajado para disfrutar de unos días juntos.

En la publicación de Instagram, Lali compartió primeros planos de su mano mostrando el anillo de compromiso, con el mar como telón de fondo, capturando el momento especial que marcará el inicio de su compromiso.

¿Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Según se conoció, la relación comenzó hace varios años tras un encuentro en un evento de la industria mediática, donde ambos coincidieron y surgió una conexión inmediata.

Lali Espósito (34) se casará con el conductor de stream Pedro Rosemblat (36).

Desde entonces, la pareja ha construido una relación sólida y se ha mantenido fuera del foco mediático en lo posible, compartiendo momentos de su vida juntos en redes sociales de manera esporádica.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

El anuncio oficial de la boda marca un paso más en la vida personal de la artista, que ha combinado su carrera musical y actoral con un perfil de vida privada cuidadosamente protegido, generando una gran expectativa entre sus seguidores sobre los detalles del casamiento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Se casan? La respuesta de Lali Espósito sobre los rumores con Pedro Rosemblat

La China Suárez fue durísima con Lali Espósito

Lali Espósito le cumplió el sueño a una fan en Santa Fe

MasterChef Celebrity activa el repechaje y renueva la competencia: ¿Quiénes vuelven?

Griselda Siciliani rompió el silencio tras los rumores de separación

Lo que se lee ahora
Griselda Siciliani y Luciano Castro. video
LAM.

Griselda Siciliani rompió el silencio tras los rumores de separación

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Carnaval en Jujuy. video
Festejos.

A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel