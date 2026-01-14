Confirmado: Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat

"Nos casamos", expresó Lali Espósito en el posteo que compartió.
Laactriz y cantante Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al revelar que se casará con Pedro Rosemblat, su pareja desde hace varios años. La noticia llegó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes del anillo de compromiso y escribió: “Nos casamos”, acompañado de un emoji de anillo de bodas y corazón.
La publicación se volvió viral en minutos y recibió cientos de mensajes de felicitaciones de fanáticos y colegas del mundo del espectáculo.
Dónde habría sido la propuesta de casamiento
Según trascendió, Pedro Rosemblat le habría hecho la propuesta de matrimonio a Lali Espósito durante unas vacaciones en Brasil, adonde la pareja había viajado para disfrutar de unos días juntos.
En la publicación de Instagram, Lali compartió primeros planos de su mano mostrando el anillo de compromiso, con el mar como telón de fondo, capturando el momento especial que marcará el inicio de su compromiso.
¿Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat?
Según se conoció, la relación comenzó hace varios años tras un encuentro en un evento de la industria mediática, donde ambos coincidieron y surgió una conexión inmediata.
Desde entonces, la pareja ha construido una relación sólida y se ha mantenido fuera del foco mediático en lo posible, compartiendo momentos de su vida juntos en redes sociales de manera esporádica.
El anuncio oficial de la boda marca un paso más en la vida personal de la artista, que ha combinado su carrera musical y actoral con un perfil de vida privada cuidadosamente protegido, generando una gran expectativa entre sus seguidores sobre los detalles del casamiento.