miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 10:44
Rumores

Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio

En las últimas horas, Ángel de Brito dio información acerca de las versiones de romance entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio ya que ambos coincidieron en un cumpleaños.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio.

Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio. 

En las últimas horas una información sacudió la farándula argentina con un nuevo romance. Se trata de Guillermo Francella y Elba Marcovecchio quienes habrían tenido un acercamiento que no pasó inadvertido en una fiesta de cumpleaños. Los detalles, en la nota.

image

Romance en puerta: ¿qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio?

La información fue revelada por Ángel de Brito al aire de LAM, donde dio detalles jugosos sobre lo ocurrido en esta celebración que reunió a varias figuras del ambiente.

image

Según se supo, el actor de El Encargado y la reconocida abogada coincidieron en un cumpleaños. Siempre de acuerdo a la versión difundida, ambos se habrían apartado del resto de los invitados para mantener una conversación privada que duró aproximadamente 15 minutos.

A 30 centímetros, carita con carita, muy cerca”, describió De Brito. La escena llamó tanto la atención que, los mensajes comenzaron a llegarle en tiempo real. El comentario fue inmediato entre los presentes y, en cuestión de horas, el rumor ya circulaba en redes sociales y portales.

El propio conductor se ocupó de aclarar que no hubo besos ni gestos explícitos. “No se besaron, no se tocaron, fue solo una charla”, remarcó.

Sin embargo, Yanina Latorre en su programa “SQP” reveló una foto en donde se ve cómo estaban conversando Elba Marcovecchio y Guillermo Francella. En el registro se observan muy cerca, prestando a que todos hablen de dicha cercanía.

"Le está mirando el pecho", dijo uno de los panelistas del programa que conduce Yanina Latorre, mientras Pía Shaw aclaró que conversó con la letrada y que le dijo que habían hablado mucho de fútbol.

En abril de 2025 Guillermo Francella se separaba de Marynés Breña tras 36 años de matrimonio. A pesar de que poco tiempo después circularon rumores de reconciliación, la exazafata confirmó el final sin margen para segundas vueltas.

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre el supuesto romance con Guillermo Francella

Más allá de las especulaciones de coqueteo entre dos personas sin compromiso, la abogada de inmediato se comunicó con la producción de Moria Casán quienes estaban hablando del tema.

image

Hablamos sólo de fútbol. Era una fiesta importante y no se podía hablar de otras cosas”, contó la hincha de Estudiantes, equipo que derrotó a Racing en la final del último torneo oficial de Liga Profesional.

Aunque fue Guillermo Capuya como invitado a la fiesta de Baby quien contó los detalles en primera persona, y hasta se permitió reconocer que hasta Sergio Lapegüe le preguntó si estaba separado por su complicidad con la misma Marcovecchio, y para colmo Moria remató: “Yo pensé que estabas con Elba”.

