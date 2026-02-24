Quién fue el último eliminado en Masterchef: todos los detalles

El jurado de Masterchef Celebrity hizo competir a 6 participantes en la nueva e inesperada Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen en medio de una polémica feroz a apenas un día después de la sorpresiva eliminación de Susana Roccasalvo. Los detalles, en la nota.

En la gala del lunes por la noche, Andy Chango pasó a ser el decimoctavo participante en dejar la competencia de Masterchef Celebrity, en una velada de eliminación que sacudió los ánimos tanto dentro como fuera del estudio.

Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis, Sofía Gonet (“La Reini”) y Andy Chango compitieron por su permanencia. Todos llegaron al estudio sabiendo que uno de ellos se despediría esa misma noche , mientras desde el balcón los observaban Ian Lucas, “Turco” Husaín, Emilia Attías, “Cachete” Sierra y Marixa Balli.

El objetivo de estas nueva Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity era cocinar en 60 minutos platos con carne Wagyu , considerada como un manjar japonés de primera categoría, aprovechando las características especiales de esta proteína.

Como complicación, la producción redujo los recursos de los participantes para la cocción de la Wagyu y por eso les permitió ingresar a una pileta donde había pelotas con números que correspondían a una caja con los ingredientes que les iban a tocar.

Al finalizar la competencia, el jurado fue haciendo pasar a los participantes para que muestren sus platos, y en la instancia final despidieron a Andy Chango, uno de los favoritos a ganar el certamen.

La salida del artista estuvo marcada por un momento de alta repercusión, cuando Wanda Nara le dedicó una frase irónica: “Te quedaste 90 capítulos, pensé que te ibas antes”. El comentario generó reacciones y fue interpretado por algunos como una despedida cargada de humor ácido. Chango, lejos de incomodarse, respondió con autocrítica y simpatía: “A las señoras de barrio, lamento defraudarlas”, y se fundió en un abrazo con sus compañeros.

Lo que se viene es Masterchef Celebrity

Los participantes que lograron superar la gala —Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis y Sofía Gonet— deberán entonces afrontar nuevos desafíos para alcanzar un lugar en la final, que tal como se confirmó en las últimas horas, ya fue grabada.

Según lo previsto en la grilla de Telefe, la gran final se emitirá en los próximos días, marcando el cierre de una edición que combinó figuras del espectáculo, momentos de tensión en las cocinas y un jurado implacable.

El equipo completo de “Masterchef Celebrity” se reunió para celebrar el final de la temporada junto a productores y familiares de los protagonistas. La cita tuvo lugar en un distinguido pub de Palermo, donde compartieron recuerdos, brindaron por los momentos vividos y le dieron un cierre especial a una etapa intensa y compartida.