martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 10:12
Inédito

Quién fue el último eliminado en Masterchef: todos los detalles

Masterchef, el reality conducido por Wanda Nara, dejó afuera al decimoctavo famoso. Uno de ellos quedó eliminado del certamen en medio de una polémica feroz.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién fue el último eliminado en Masterchef.&nbsp;

Quién fue el último eliminado en Masterchef. 

El jurado de Masterchef Celebrity hizo competir a 6 participantes en la nueva e inesperada Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen en medio de una polémica feroz a apenas un día después de la sorpresiva eliminación de Susana Roccasalvo. Los detalles, en la nota.

Lee además
Ana Rosenfeld habló del vínculo de Mauro Icardi con sus hijas
Televisión.

Ana Rosenfeld reveló cómo es hoy el vínculo de Icardi con sus hijas
las guerreras k-pop suma otro logro: el fenomeno de netflix tambien se lanzara en formato fisico video
Récord.

Las Guerreras K-pop suma otro logro: el fenómeno de Netflix también se lanzará en formato físico

image

Quién fue el último eliminado en Masterchef: todos los detalles

En la gala del lunes por la noche, Andy Chango pasó a ser el decimoctavo participante en dejar la competencia de Masterchef Celebrity, en una velada de eliminación que sacudió los ánimos tanto dentro como fuera del estudio.

image

Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis, Sofía Gonet (“La Reini”) y Andy Chango compitieron por su permanencia. Todos llegaron al estudio sabiendo que uno de ellos se despediría esa misma noche, mientras desde el balcón los observaban Ian Lucas, “Turco” Husaín, Emilia Attías, “Cachete” Sierra y Marixa Balli.

El objetivo de estas nueva Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity era cocinar en 60 minutos platos con carne Wagyu, considerada como un manjar japonés de primera categoría, aprovechando las características especiales de esta proteína.

Como complicación, la producción redujo los recursos de los participantes para la cocción de la Wagyu y por eso les permitió ingresar a una pileta donde había pelotas con números que correspondían a una caja con los ingredientes que les iban a tocar.

Al finalizar la competencia, el jurado fue haciendo pasar a los participantes para que muestren sus platos, y en la instancia final despidieron a Andy Chango, uno de los favoritos a ganar el certamen.

La salida del artista estuvo marcada por un momento de alta repercusión, cuando Wanda Nara le dedicó una frase irónica: “Te quedaste 90 capítulos, pensé que te ibas antes”. El comentario generó reacciones y fue interpretado por algunos como una despedida cargada de humor ácido. Chango, lejos de incomodarse, respondió con autocrítica y simpatía: “A las señoras de barrio, lamento defraudarlas”, y se fundió en un abrazo con sus compañeros.

Lo que se viene es Masterchef Celebrity

Los participantes que lograron superar la gala —Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis y Sofía Gonet— deberán entonces afrontar nuevos desafíos para alcanzar un lugar en la final, que tal como se confirmó en las últimas horas, ya fue grabada.

image

Según lo previsto en la grilla de Telefe, la gran final se emitirá en los próximos días, marcando el cierre de una edición que combinó figuras del espectáculo, momentos de tensión en las cocinas y un jurado implacable.

El equipo completo de “Masterchef Celebrity” se reunió para celebrar el final de la temporada junto a productores y familiares de los protagonistas. La cita tuvo lugar en un distinguido pub de Palermo, donde compartieron recuerdos, brindaron por los momentos vividos y le dieron un cierre especial a una etapa intensa y compartida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ana Rosenfeld reveló cómo es hoy el vínculo de Icardi con sus hijas

Las Guerreras K-pop suma otro logro: el fenómeno de Netflix también se lanzará en formato físico

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros participantes

Cuándo empieza Gran Hermano 2026: todos los detalles

Mirtha Legrand cumple 99 años: la vida de la gran diva de la TV argentina

Lo que se lee ahora
Ana Rosenfeld habló del vínculo de Mauro Icardi con sus hijas
Televisión.

Ana Rosenfeld reveló cómo es hoy el vínculo de Icardi con sus hijas

Por  Judith Girón

Las más leídas

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias video
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante
Prevención.

El Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel