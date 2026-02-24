martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 09:27
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

El supervisor Hugo Flores habló sobre el Último Primer Día y recordó que el 2 de marzo arrancan las clases en Jujuy

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
UPD.

UPD.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026 en Jujuy, previsto para el 2 de marzo, el debate por el Último Primer Día (UPD) volvió a instalarse en la agenda educativa. El supervisor Hugo Flores se refirió a esta modalidad que impulsan estudiantes del último año y marcó la postura oficial frente a posibles situaciones dentro de las escuelas.

El UPD consiste en encuentros y festejos organizados por alumnos que cursan el último año del secundario, generalmente durante la madrugada previa al primer día de clases. En ese marco, Flores aclaró cuál es el rol de las instituciones y de las familias.

“Es una nueva modalidad. Son acciones que realizan los alumnos”, expresó el funcionario al ser consultado por esta práctica que se replica en distintos puntos del país.

Embed - "A LAS INSTITUCIONES ESCOLARES NO SE PUEDE ENTRAR EN ESTADO DE EBRIEDAD"

Responsabilidad de las familias

Flores señaló que el Ministerio de Educación no organiza ni promueve estas actividades. “Entendemos que no es responsabilidad del ministerio sino de los papás. Ellos determinan qué harán sus hijos”, afirmó.

En esa línea, remarcó que los establecimientos educativos mantienen normas claras para el ingreso de los estudiantes el primer día de clases. “A las instituciones no se puede entrar en estado de ebriedad y deben tener el uniforme”, subrayó.

UPD
UPD.

UPD.

El supervisor también se refirió a la imagen que deja este tipo de celebraciones cuando derivan en excesos. “No es una situación buena, no es una buena imagen, no es normal”, sostuvo.

De cara al inicio de clases el 2 de marzo en Jujuy, Flores planteó la necesidad de reforzar el vínculo entre escuela y familia. “Las instituciones escolares tienen que recuperar la autoridad que deben tener y los chicos la responsabilidad”, manifestó.

Además, pidió mayor acompañamiento por parte de los adultos responsables. “Que los papás acompañen a sus chicos”, expresó.

No obstante, aclaró que ante hechos puntuales dentro de los establecimientos habrá intervención. “No quiere decir que no nos haremos cargo de situaciones particulares”, indicó.

Embed - Largas filas por el ingreso a primer año

