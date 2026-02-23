lunes 23 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de febrero de 2026 - 11:52
Jujuy.

Ocho familias se presentaron y aportaron ADN en la causa Matías Jurado

El MPA avanza en el cruce de dos perfiles genéticos masculinos sin identificar y convocó a familiares de personas desaparecidas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)

Ocho familias se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para aportar muestras genéticas en el marco de la causa Matías Jurado. La convocatoria apunta a identificar dos perfiles masculinos que aún no logran vinculación con víctimas confirmadas. El plazo para acercarse vence el 28 de febrero.

Lee además
alerta en jujuy por los casos de lepra y chikungunya en salta
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta
Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)
Datos.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

El fiscal regional Guillermo Beller brindó detalles sobre el estado del expediente y precisó que la investigación transita la etapa final de recolección de evidencia antes de la elevación a juicio.

La medida busca ampliar el universo de comparación genética tras los resultados obtenidos en los peritajes realizados en una vivienda vinculada al caso.

Perfiles genéticos y evidencia biológica

Según explicó el fiscal, durante los análisis en el domicilio investigado surgieron varios perfiles genéticos. Cinco corresponden a víctimas ya confirmadas en la causa y otros a familiares.

El estudio de laboratorio determinó presencia de restos biológicos. “Cuando recolectamos la evidencia de aquella casa determinamos si había saliva, sangre o semen. Dio positivo para sangre”, señaló Beller.

Ese material fue sometido a cotejo con las cinco víctimas identificadas y el resultado arrojó coincidencia positiva. Sin embargo, quedaron dos perfiles masculinos sin identificación.

victimas de matias jurado

Convocatoria abierta hasta el 28 de febrero

Ante esa situación, la Fiscalía resolvió convocar a familiares de personas desaparecidas desde el 2020 para ampliar el cruce de datos. La recepción de muestras se realiza en la sede del MPA ubicada en Urquiza 462, frente a la Vieja Estación.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 13, hasta el 28 de febrero. Allí se informa sobre el procedimiento y se canalizan las extracciones necesarias para el análisis comparativo.

El fiscal confirmó que incluso familiares que residen fuera del país enviaron muestras genéticas para colaborar con la investigación.

Etapa previa a la elevación a juicio

Con el nuevo material incorporado, la Fiscalía prepara un segundo cotejo de ADN. “Ahora haremos un segundo cotejo, ya tenemos todo”, indicó Beller.

La causa se encuentra en la etapa de investigación penal preparatoria. El objetivo consiste en cerrar esta fase con todos los cruces genéticos completos antes de avanzar hacia el debate oral.

El fiscal regional señaló que la acusación formal estará lista hasta el 4 de abril. Luego se fijarán las fechas de las audiencias intermedias y del juicio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

Lluvias en Jujuy: reportan derrumbes, granizo y rutas afectadas en Valles y Yungas

Qué es y por qué se celebra la vendimia de El Bayeh

El estado de las rutas en Jujuy: rutas intransitables y cortes parciales

Lo que se lee ahora
Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)
Datos.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Violencia en México tras la muerte de El Mencho: hay incendios y bloqueos en diferentes zonas video

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos en diferentes zonas

Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)
Datos.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

Jalisco, México.
Internacional.

Al menos 14 muertos y 45 detenidos en México tras el crimen del narco "El Mencho"

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias
Tiempo.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel