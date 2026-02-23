Ocho familias se presentaron y aportaron ADN en la causa Matías Jurado

Ocho familias se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para aportar muestras genéticas en el marco de la causa Matías Jurado . La convocatoria apunta a identificar dos perfiles masculinos que aún no logran vinculación con víctimas confirmadas. El plazo para acercarse vence el 28 de febrero.

Datos. Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

Salud. Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta

El fiscal regional Guillermo Beller brindó detalles sobre el estado del expediente y precisó que la investigación transita la etapa final de recolección de evidencia antes de la elevación a juicio.

La medida busca ampliar el universo de comparación genética tras los resultados obtenidos en los peritajes realizados en una vivienda vinculada al caso.

Según explicó el fiscal, durante los análisis en el domicilio investigado surgieron varios perfiles genéticos. Cinco corresponden a víctimas ya confirmadas en la causa y otros a familiares.

El estudio de laboratorio determinó presencia de restos biológicos. “Cuando recolectamos la evidencia de aquella casa determinamos si había saliva, sangre o semen. Dio positivo para sangre”, señaló Beller.

Ese material fue sometido a cotejo con las cinco víctimas identificadas y el resultado arrojó coincidencia positiva. Sin embargo, quedaron dos perfiles masculinos sin identificación.

victimas de matias jurado

Convocatoria abierta hasta el 28 de febrero

Ante esa situación, la Fiscalía resolvió convocar a familiares de personas desaparecidas desde el 2020 para ampliar el cruce de datos. La recepción de muestras se realiza en la sede del MPA ubicada en Urquiza 462, frente a la Vieja Estación.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 13, hasta el 28 de febrero. Allí se informa sobre el procedimiento y se canalizan las extracciones necesarias para el análisis comparativo.

El fiscal confirmó que incluso familiares que residen fuera del país enviaron muestras genéticas para colaborar con la investigación.

Etapa previa a la elevación a juicio

Con el nuevo material incorporado, la Fiscalía prepara un segundo cotejo de ADN. “Ahora haremos un segundo cotejo, ya tenemos todo”, indicó Beller.

La causa se encuentra en la etapa de investigación penal preparatoria. El objetivo consiste en cerrar esta fase con todos los cruces genéticos completos antes de avanzar hacia el debate oral.

El fiscal regional señaló que la acusación formal estará lista hasta el 4 de abril. Luego se fijarán las fechas de las audiencias intermedias y del juicio.