lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 10:11
Información.

Lluvias en Jujuy: reportan derrumbes, granizo y rutas afectadas en Valles y Yungas

Las lluvias de las últimas horas provocaron derrumbes y rutas complicadas en Valles y Yungas. Trabajan en despejes mientras continúa el alerta por tormentas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El director provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, explicó que el operativo se activó en el marco del alerta amarillo vigente. Según detalló a TodoJujuy, “tuvimos algunas caídas de árboles sobre Ruta 9 a la altura de Yala”, aunque el evento más importante se registró en la Ruta Provincial 83, donde un derrumbe con sedimento y vegetación provocó un corte total.

El funcionario señaló que personal policial trabajó en prevención y que equipos de Vialidad intervienen con maquinaria para despejar el camino. Durante la noche se logró asistir a personas que habían quedado del otro lado del bloqueo, sin que sea algo grave o se puedan registrar como personas varadas.

Granizo y zonas con mayor impacto por las lluvias

Mamaní también confirmó que se produjeron tormentas con granizo en localidades como Huacalera, donde actuaron Seguridad Vial, bomberos y policía para retirar sedimentos acumulados sobre la calzada. Pese a la intensidad de las lluvias, indicó que no fue necesario realizar evacuaciones, aunque sí se llevaron adelante tareas de limpieza y despeje de material arrastrado por el agua.

En cuanto a la capital y alrededores, explicó que no se reportaron emergencias de gravedad, pero advirtió sobre riesgos en rutas por espejos de agua y baches ocultos. “Recomendamos circular con precaución, porque la velocidad puede generar daños en los vehículos”, sostuvo.

Alerta vigente y pronóstico

El contexto meteorológico sigue siendo inestable. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia continúa bajo alerta amarilla por tormentas, con probabilidades de lluvias de entre 40% y 70% en distintos momentos del día y temperaturas que rondarán entre los 19° y 24°.

El pronóstico extendido indica que las condiciones variables se mantendrán durante toda la semana, con mejoras temporarias pero sin descartar nuevos episodios de tormentas. Ante este panorama, las autoridades reiteraron recomendaciones preventivas como evitar zonas anegadas, asegurar objetos sueltos y mantenerse informados por canales oficiales.

El sistema de emergencias provincial continúa monitoreando la situación climática y el estado de rutas, especialmente en sectores donde el terreno es más inestable y puede haber nuevos desprendimientos si persisten las precipitaciones.

Ruta cortada

