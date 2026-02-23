Lluvias intensas en Salta: más de 60 familias afectadas y alerta amarilla vigente

Las intensas lluvias de las últimas 48 horas provocaron serias complicaciones en la zona sudeste de la ciudad de Salta , donde más de 60 familias del barrio San Francisco Solano resultaron afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas y el anegamiento de calles, principalmente en sectores de tierra y con escaso escurrimiento.

Vecinos manifestaron su preocupación por la persistencia de las precipitaciones y el rápido avance del agua, que en algunos casos alcanzó habitaciones y patios. Desde la Municipalidad informaron que las cuadrillas municipales permanecen desplegadas realizando tareas de asistencia, relevamiento de daños y desobstrucción de desagües en los puntos más críticos.

En paralelo, se registró el desborde del canal de avenida Patrón Costas, en barrio Belgrano, con una fuerte correntada, y la crecida del Río Ancho, que afectó zonas de Santa Ana y Cerrillos, generando preocupación entre los vecinos cercanos al cauce.

El meteorólogo Ignacio Escobar detalló que solo entre el domingo y la madrugada del lunes se registraron 67 milímetros de lluvia, y que el acumulado de febrero ya alcanza los 97 milímetros, cerca de la media histórica mensual de 147. Además, continúa vigente una alerta amarilla hasta la medianoche, por lo que no se descartan nuevas precipitaciones y se recomienda extremar precauciones.

“Es la segunda vez que nos pasa la inundación, pérdidas totales, perdimos todo: heladera, tele, colchones, cama”, relató una vecina que vive en el barrio desde hace más de dos años. Según su testimonio, el agua comenzó a ingresar alrededor de las 5:30 y en pocos minutos cubrió el interior de las casas. “A las seis ya estaba todo inundado y las cosas empezaban a flotar”, afirmó. También alertó sobre la presencia de víboras, insectos y basura, y remarcó que entre los damnificados hay niños y personas con discapacidad.

La mujer contó que debió evacuar a su hermana, usuaria de silla de ruedas, con ayuda de una vecina. “La saqué al merendero porque el agua ya me llegaba hasta el pecho”, explicó, y reclamó soluciones de fondo: “Necesitamos que vengan a rellenar y limpiar bien; cada vez que llueve pasa lo mismo”.

Otro vecino señaló que la situación se repite cada vez que el río crece. “Cuando aumenta el caudal del Arenales esto se llena de agua todo”, sostuvo, y advirtió sobre la falta de alternativas habitacionales: “Es un lugar donde no se puede vivir, pero la gente no tiene terreno ni a dónde ir”.

Desde la Municipalidad y distintas áreas del Gobierno provincial se desplegó asistencia en el sector, con tareas de relevamiento y ayuda a las familias afectadas. Mientras tanto, los vecinos reiteraron el pedido de obras estructurales que eviten nuevas inundaciones y pérdidas totales ante futuras lluvias.