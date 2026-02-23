lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 11:52
Temporal.

Lluvias intensas en Salta: más de 60 familias afectadas y alerta amarilla vigente

El agua ingresó a viviendas del barrio San Francisco Solano y se registraron desbordes de ríos. El acumulado mensual de lluvias roza los 100 milímetros.

Por  Judith Girón
“Perdimos todo”: el drama en San Francisco Solano tras la crecida del río Arenales (Foto: El 10)

“Perdimos todo”: el drama en San Francisco Solano tras la crecida del río Arenales (Foto: El 10)

El fin de semana de carnaval comienza con alerta amarilla por lluvias en Jujuy
Información.

Lluvias en Jujuy: reportan derrumbes, granizo y rutas afectadas en Valles y Yungas
Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante
Prevención.

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Vecinos manifestaron su preocupación por la persistencia de las precipitaciones y el rápido avance del agua, que en algunos casos alcanzó habitaciones y patios. Desde la Municipalidad informaron que las cuadrillas municipales permanecen desplegadas realizando tareas de asistencia, relevamiento de daños y desobstrucción de desagües en los puntos más críticos.

image
M&aacute;s de 60 familias del barrio San Francisco Solano afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas

Más de 60 familias del barrio San Francisco Solano afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas

En paralelo, se registró el desborde del canal de avenida Patrón Costas, en barrio Belgrano, con una fuerte correntada, y la crecida del Río Ancho, que afectó zonas de Santa Ana y Cerrillos, generando preocupación entre los vecinos cercanos al cauce.

El meteorólogo Ignacio Escobar detalló que solo entre el domingo y la madrugada del lunes se registraron 67 milímetros de lluvia, y que el acumulado de febrero ya alcanza los 97 milímetros, cerca de la media histórica mensual de 147. Además, continúa vigente una alerta amarilla hasta la medianoche, por lo que no se descartan nuevas precipitaciones y se recomienda extremar precauciones.

Más de 60 familias afectadas y alerta amarilla vigente

La acumulación de agua provocó anegamientos en viviendas, pérdida de bienes y evacuaciones improvisadas en medio de la crecida del Río Arenales.

“Es la segunda vez que nos pasa la inundación, pérdidas totales, perdimos todo: heladera, tele, colchones, cama”, relató una vecina que vive en el barrio desde hace más de dos años. Según su testimonio, el agua comenzó a ingresar alrededor de las 5:30 y en pocos minutos cubrió el interior de las casas. “A las seis ya estaba todo inundado y las cosas empezaban a flotar”, afirmó. También alertó sobre la presencia de víboras, insectos y basura, y remarcó que entre los damnificados hay niños y personas con discapacidad.

La mujer contó que debió evacuar a su hermana, usuaria de silla de ruedas, con ayuda de una vecina. “La saqué al merendero porque el agua ya me llegaba hasta el pecho”, explicó, y reclamó soluciones de fondo: “Necesitamos que vengan a rellenar y limpiar bien; cada vez que llueve pasa lo mismo”.

image
Numerosas familias afectadas y alerta por lluvias vigente (foto El 10)

Numerosas familias afectadas y alerta por lluvias vigente (foto El 10)

Otro vecino señaló que la situación se repite cada vez que el río crece. “Cuando aumenta el caudal del Arenales esto se llena de agua todo”, sostuvo, y advirtió sobre la falta de alternativas habitacionales: “Es un lugar donde no se puede vivir, pero la gente no tiene terreno ni a dónde ir”.

image
Salta: numerosas familias afectadas tras las intensas lluvias (foto El 10)

Salta: numerosas familias afectadas tras las intensas lluvias (foto El 10)

Desde la Municipalidad y distintas áreas del Gobierno provincial se desplegó asistencia en el sector, con tareas de relevamiento y ayuda a las familias afectadas. Mientras tanto, los vecinos reiteraron el pedido de obras estructurales que eviten nuevas inundaciones y pérdidas totales ante futuras lluvias.

Lluvias en Jujuy: reportan derrumbes, granizo y rutas afectadas en Valles y Yungas

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

A 122 años de la presencia argentina en la Antártida: la historia de un coronel que vivió en el hielo

Boca Juniors llega hoy a Salta: cómo canjear las entradas

Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el domingo a las 21

Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Por  Ramiro Menacho

Licencia de Conducir.
Atención.

Imponen un nuevo requisito obligatorio para sacar la Licencia de Conducir

Violencia en México tras la muerte de El Mencho: hay incendios y bloqueos en diferentes zonas video

Violencia en México tras la muerte de "El Mencho": hay incendios y bloqueos en diferentes zonas

Aumentó la canasta de crianza en Jujuy - (imagen ilustrativa)
Datos.

Criar a un hijo en Jujuy aumentó: a cuánto subió la canasta de crianza en enero de 2026

Jalisco, México.
Internacional.

Al menos 14 muertos y 45 detenidos en México tras el crimen del narco "El Mencho"

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias
Tiempo.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel