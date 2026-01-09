Tras el temporal en Salta, cómo se encuentra El Valle de Lerma

Asistencia en Valle de Lerma

En el Valle de Lerma y otros municipios de Salta, en apenas 45 minutos se acumularon cerca de 100 milímetros de precipitaciones, lo que provocó ayer 8 de enero, calles anegadas, rutas parcialmente afectadas, vehículos arrastrados por la corriente y familias que debieron autoevacuarse ante el avance del agua. Imágenes que seguimos por redes sociales.

En diálogo con El Cuatro, el periodista David Aguirre describió la situación actual, luego de los perjuicios que trajo la lluvia intensa y las previsiones para las próximas horas. “Anoche tuvimos una llovizna tranquila, pero la alerta amarilla ya está vigente en la región. Los vecinos saben que deben estar atentos ante la posibilidad de nuevas tormentas o precipitaciones que superen los 30 milímetros”, señaló.

Embed - DAVID AGUIRRE TJ Las imágenes que circularon en redes sociales reflejan escenas que suelen extenderse durante el desarrollo de las tormentas y algunas horas posteriores, hasta que el agua logra drenar. Sin embargo, los mayores inconvenientes aparecen luego, con sedimentos y residuos que dificultan la circulación y generan daños en la infraestructura. En el Valle de Lerma se registraron cañerías levantadas por la fuerza del agua, que ya comenzaron a ser reparadas.

Según pudo precisar Aguirre , uno de los puntos más afectados durante el temporal fue La Merced, municipio ubicado sobre la Ruta Nacional 68, que recibe los caudales provenientes de localidades como Campo Quijano y Rosario de Lerma. Allí, el desborde del agua avanzó por calles angostas y afectó viviendas de adobe, algunas de las cuales fueron arrastradas por la corriente. Según se informó, una familia perdió su casa y todas sus pertenencias debido al colapso de paredes y techos.

Transitabilidad en la Ruta 68 En cuanto a la circulación, las autoridades confirmaron que la Ruta Nacional 68 se encuentra transitable gracias al trabajo coordinado de los municipios para limpiar la calzada y liberar el tránsito. La arteria que conecta Salta Capital con los Valles Calchaquíes —Cafayate y Cachi— presenta algunos cortes parciales en sectores de la Quebrada de las Conchas, donde se produjeron derrumbes, aunque se puede circular con precaución mientras continúan las tareas de despeje. Ante cualquier emergencia, las autoridades recuerdan a la población que deben comunicarse con el 911, desde donde las fuerzas de seguridad brindan asistencia rápida, especialmente en la zona del Valle de Lerma.

