8 de enero de 2026 - 10:44
NOA.

Temporal en Salta: qué pasó en Rosario de Lerma y qué preocupa para los próximos días

Las lluvias dejaron rutas cortadas, autos arrastrados y familias autoevacuadas en el Valle de Lerma (Salta).

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Temporal en el Valle de Lerma
El periodista salteño Jaime Barrera describió la situación como inédita. “Cuarenta y cinco minutos, cien milímetros. Muchísima agua cayó en un rato y con un desnivel importante. Como nunca se había vivido estas inundaciones en Rosario de Lerma y La Merced”, señaló.

Uno de los puntos más críticos fue la Ruta Nacional 68, donde el agua superó la capacidad de drenaje y obligó a interrumpir el tránsito. En ese sector, una pareja de turistas fue arrastrada por la corriente y pudo ser rescatada gracias a otros conductores que se encontraban varados.

En La Merced, alrededor de 20 familias debieron autoevacuarse luego de que el agua ingresara a sus viviendas. En Chicona, también se reportaron voladuras de techos y el colapso de estructuras precarias hechas con adobe.

Temporal en Salta: impacto en los productores tabacaleros

El temporal no sólo afectó zonas urbanas. Todo el Valle de Lerma, una de las áreas tabacaleras más importantes del país, sufrió daños en plena etapa de cosecha. “Ya hay más de cinco mil hectáreas afectadas. El granizo rompe la planta de tabaco y te liquida la campaña”, explicó Barrera al ser consultado por la situación del sector.

Los productores habían recibido alertas climáticas entre diciembre y enero, pero la magnitud del temporal igualmente provocó pérdidas económicas y riesgo laboral: cuando la planta cae, se frenan cosechas y se reduce la demanda de mano de obra.

Si bien existían avisos meteorológicos, el periodista cuestionó la falta de activación de los mecanismos de emergencia. “No se tomaron los recaudos. No sé por qué no se activó Defensa Civil. En La Merced hubo familias que perdieron todo”, señaló Barrera.

Qué preocupa para los próximos días tras el temporal en el Valle de Lerma

La inestabilidad continúa. Según los partes meteorológicos, enero y febrero se presentan con alto riesgo de tormentas fuertes en el norte argentino y, para los productores, marzo también podría tener precipitaciones importantes.

El fenómeno no es aislado. En ell Valle de Lerma, Rosario de Lerma, La Merced, La Viña y El Carril se acumularon en pocas semanas lluvias superiores al promedio, con tormentas de corta duración pero gran intensidad.

