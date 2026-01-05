Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa

Un control vehicular realizado en la provincia de Jujuy derivó en la detención de dos mujeres que transportaban 11.600 dólares falsos ocultos bajo sus prendas.
Viajaba desde Salta hacia Jujuy y cayó en un control sobre la Ruta 34 con más de 11 mil dólares falsos ocultos bajo la ropa.
El procedimiento se llevó a cabo mientras se trasladaban en un remís proveniente de Salta. El hecho ocurrió el 29 de diciembre, sobre la Ruta Nacional Nº34, a la altura del río Zora, en jurisdicción jujeña.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, quienes realizaban tareas de prevención vial. Durante el control de documentación del vehículo, los gendarmes detectaron irregularidades en la vestimenta de dos pasajeras, lo que despertó sospechas sobre un posible ilícito.
Ante esa situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal Única de Jujuy, que autorizó una requisa minuciosa sobre las mujeres.
Durante la requisa, el personal halló fajos de billetes adheridos a los cuerpos de ambas involucradas, ocultos debajo de la ropa. Posteriormente, peritos de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron que se trataba de 11.600 dólares estadounidenses apócrifos.
Al momento de la identificación, se constató además que una de las mujeres incumplía una medida de prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado Federal de Salta, lo que agravó su situación procesal.
Ambas quedaron supeditadas a la causa, a disposición de la Justicia Federal, mientras avanza la investigación.
