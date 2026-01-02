Temporal en Salta: voladura de techos, calles inundadas y caída de granizo

Un intenso temporal impactó este viernes 2 de enero la capital de Salta y áreas cercanas. En solo una hora cayeron 17 milímetros de agua, acompañados de ráfagas de viento de hasta 48 km/h, granizo, cortes de luz generalizados e inundaciones.
Las autoridades salteñas recomendaron a la población extremar las precauciones, evitar circular por zonas anegadas y respetar los cortes de tránsito mientras continúan las tareas de asistencia y despeje, recordando que la provincia se encuentra bajo alerta amarilla.
Según indica el SMN, éste sábado continua esta alerta para gran parte del territorio salteño. Las zonas estarán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Por último se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60mm, que pueden ser superados en forma puntual.