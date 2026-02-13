viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 19:28
Salta.

Temporal en los Valles Calchaquíes: crecidas complicaron la Ruta 40 y dejaron turistas varados

Un temporal en los Valles Calchaquíes, Salta, generó inconvenientes en la transitabilidad sobre la Ruta 40, en el tramo que conecta Cachi con Seclantás

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Temporal en los Valles Calchaquíes: crecidas complicaron la Ruta 40 y dejaron turistas varados

Temporal en los Valles Calchaquíes: crecidas complicaron la Ruta 40 y dejaron turistas varados

El temporal que azotó el corazón de los Valles Calchaquíes, Salta, provocó crecidas repentinas de quebradas y pasos de agua. Uno de los sectores más afectados fue el conocido como Paso El Chorro, al sur de Cachi, donde el agua descendió con gran intensidad sobre la calzada.

El fenómeno también impactó en accesos alternativos como el camino de El Colte, donde el barro y los sedimentos acumulados dificultaron el paso de vehículos, especialmente los de menor porte.

Turistas sorprendidos por el temporal

En plena temporada turística, varios visitantes que recorrían la zona quedaron varados en medio del trayecto. La crecida avanzó rápidamente sobre la ruta y generó momentos de incertidumbre entre quienes circulaban por el lugar.

Las tormentas estivales en los Valles Calchaquíes suelen provocar crecidas súbitas que arrastran barro, piedras y material suelto en cuestión de minutos, lo que incrementa el riesgo para conductores y acompañantes.

Tránsito con extrema precaución

Desde Vialidad Nacional y organismos salteños solicitaron circular únicamente si es imprescindible y extremar las medidas de seguridad. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • No cruzar badenes ni pasos de agua con turbiedad o caudal en aumento.
  • Verificar el parte oficial de transitabilidad antes de iniciar viaje.
  • Evitar caminos secundarios como el de El Colte hasta que mejoren las condiciones.

Equipos de emergencia y maquinaria vial permanecen en la zona monitoreando la situación, a la espera de que descienda el nivel del agua para iniciar tareas de despeje y garantizar condiciones seguras de circulación. En algunos sectores, el tránsito fue interrumpido de manera preventiva.

