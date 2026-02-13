viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 09:51
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

El Jueves de Comadres dejó un saldo precupante en cuanto a las atenciones. La mayoría de ellas estuvieron relacionadas con el alcohol y las agresiones.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy

El operativo sanitario desplegado durante el Jueves de Comadres en Jujuy dejó un saldo de 450 atenciones en toda la provincia, con tres personas atropellados en San Salvador y un marcado predominio de casos vinculados al consumo excesivo de alcohol. Así lo confirmó Pablo Jure, titular del SAME 107, quien brindó un balance tras los festejos de carnaval.

Más intervenciones y mayor complejidad

“Terminamos con 100 asistencias en San Salvador y 450 en toda la provincia”, detalló Jure. Si bien señaló que el número de intervenciones estuvo “dentro de lo habitual”, remarcó que este año hubo “mayor complejidad, sobre todo en los episodios relacionados con el alcohol”.

En comparación con jornadas similares en el interior, donde las asistencias suelen rondar entre 280 y 300, este año se registraron alrededor de 460 intervenciones, cifra que incluye además coberturas sanitarias en distintos eventos.

Los barrios Alto Comedero, Malvinas y Coronel Arias concentraron la mayor cantidad de siniestros viales, muchos de ellos vinculados al consumo de alcohol, tanto en la vía pública como en incidentes con vehículos.

El alcohol, protagonista de la mayoría de las asistencias

Según precisó Jure, el 90% de las asistencias estuvieron relacionadas con el alcohol, tanto en mujeres como en varones, y en varios casos derivaron en episodios de agresividad y situaciones de violencia de género.

“En compadres y comadres se portaron mal. Lo que sí me preocupa es que la ingesta de alcohol cada vez es mucho mayor”, advirtió el titular del SAME.

El grupo etario más afectado fue el de jóvenes y adultos de entre 18 y 40 años, quienes concentraron la mayor cantidad de casos por intoxicación alcohólica durante la jornada.

Jueves de Comadres 2026 (7)

Tres peatones atropellados en la capital

Uno de los datos más preocupantes fue el registro de tres peatones atropellados en San Salvador de Jujuy, todos en estado de ebriedad al momento del siniestro.

Si bien no se informaron casos de extrema gravedad, la reiteración de estos episodios encendió la alerta sobre los riesgos del consumo excesivo durante los festejos masivos.

Violencia y heridos con arma blanca

Durante la jornada también se registraron varios casos de violencia de género, tanto en la vía pública como en domicilios particulares. “Ninguno fue de gravedad, pero es violencia”, subrayó Jure.

Además, hubo dos personas heridas con arma blanca, aunque sin lesiones de consideración.

Hospitales colapsados

La alta demanda impactó en los principales centros de salud. Los hospitales Snopek de Alto Comedero y Pablo Soria de nuestra ciudad capital, trabajaron al límite de su capacidad durante la jornada, producto del elevado número de ingresos.

Un motociclista murió tras chocar con una camioneta en Rodeíto

