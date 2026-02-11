Salta reporta seis casos de chikungunya y las autoridades refuerzan las recomendaciones sanitarias

Los diagnósticos se registraron en el norte y sur provincial, en su mayoría asociados a viajes al exterior.

Desde el comienzo del período de monitoreo epidemiológico 2025/2026 , la provincia de Salta registró seis casos de chikungunya , lo que generó alerta sanitaria y motivó a las autoridades a intensificar las recomendaciones de prevención entre la población.

Salud. En Salta ya están disponibles las vacunas contra el dengue

Según detalló el Ministerio de Salud Pública , a través de la Dirección de Epidemiología , los casos confirmados hasta la semana epidemiológica 5 se distribuyen en diversos puntos del territorio provincial, con una mayor concentración en la zona norte .

Respecto al origen de los contagios , se precisó que los casos más recientes en la zona norte corresponden a dos hombres de 28 y 25 años de Salvador Mazza , quienes presentaban antecedentes de viaje a Bolivia , lo que indica un vínculo de contagio importado . Por su parte, el caso registrado en J. V. González , una mujer de 24 años , continúa bajo investigación para esclarecer la forma en que se produjo la infección.

El director general de Coordinación Epidemiológica , Francisco García Campos , subrayó la relevancia de mantener un monitoreo continuo y atento de la situación sanitaria.

Los diagnósticos positivos acumulados hasta la semana epidemiológica 5 se distribuyen en distintos puntos del territorio provincial, con mayor concentración en el norte.

“Es fundamental que la comunidad comprenda que la vigilancia activa nos permite detectar estos casos de manera temprana. Si bien la mayoría presenta antecedentes de viaje, la investigación en curso en J. V. González nos obliga a no bajar la guarda. Necesitamos que cada vecino se convierta en un actor clave de prevención, eliminando cualquier reservorio que permita la reproducción del mosquito en sus hogares”, detalló.

Hasta ahora, los casos confirmados evolucionaron de manera ambulatoria, siendo controlados en sus centros de salud de origen y sin requerir hospitalización.

Síntomas más frecuentes del chikungunya

Desde las autoridades sanitarias recordaron que las manifestaciones principales de la enfermedad incluyen fiebre súbita, cefalea, dolores musculares y un intenso malestar en las articulaciones, siendo este último uno de los signos más distintivos de la infección.

En cuanto al origen de los contagios, se determinó que los casos más recientes registrados en la zona norte corresponden a dos hombres de 28 y 25 años de Salvador Mazza con antecedentes de viaje a Bolivia.

Ante la presencia de estos síntomas, se aconseja acudir de inmediato al centro de salud más cercano y no automedicarse, ya que algunos fármacos podrían empeorar la evolución de la enfermedad.

Medidas para evitar la expansión del chikungunya

La manera más efectiva de detener la transmisión continúa siendo la prevención, enfocada en eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Las autoridades recomiendan reforzar las tareas de descacharrado en los hogares, vaciar o voltear cualquier recipiente que acumule agua, mantener patios y jardines limpios, y protegerse con repelentes y mosquiteros.

A nivel nacional, en la presente temporada se reportaron 1.481 casos sospechosos de chikungunya, aunque hasta ahora no se registraron infecciones autóctonas confirmadas. La mayoría de los casos detectados corresponden a contagios importados, relacionados con viajes recientes a países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

A nivel país, durante la temporada actual se notificaron 1.481 casos sospechosos de chikungunya.

Situación del dengue en la región

En cuanto a la realidad regional, el dengue continúa circulando en los países vecinos, manteniendo la alerta sanitaria en la zona.