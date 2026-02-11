miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 10:40
Salud.

Salta reporta seis casos de chikungunya y las autoridades refuerzan las recomendaciones sanitarias

Los contagios se registraron en distintas zonas de la provincia, especialmente en el norte, y la mayoría está vinculada a viajes al exterior.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los diagnósticos se registraron en el norte y sur provincial, en su mayoría asociados a viajes al exterior. &nbsp;

Los diagnósticos se registraron en el norte y sur provincial, en su mayoría asociados a viajes al exterior.

 

Desde el comienzo del período de monitoreo epidemiológico 2025/2026, la provincia de Salta registró seis casos de chikungunya, lo que generó alerta sanitaria y motivó a las autoridades a intensificar las recomendaciones de prevención entre la población.

Lee además
El descacharrado es fundamental para prevenir el dengue.
Salud.

Dengue: cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy
en salta ya estan disponibles las vacunas contra el dengue
Salud.

En Salta ya están disponibles las vacunas contra el dengue

Según detalló el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología, los casos confirmados hasta la semana epidemiológica 5 se distribuyen en diversos puntos del territorio provincial, con una mayor concentración en la zona norte.

Confirman seis casos de Chikungunya en Salta.

Distribución por región

  • Departamento General San Martín: 4 casos (Salvador Mazza y Tartagal)
  • Departamento Anta: 1 caso (J. V. González)
  • Departamento Rosario de la Frontera: 1 caso

Respecto al origen de los contagios, se precisó que los casos más recientes en la zona norte corresponden a dos hombres de 28 y 25 años de Salvador Mazza, quienes presentaban antecedentes de viaje a Bolivia, lo que indica un vínculo de contagio importado. Por su parte, el caso registrado en J. V. González, una mujer de 24 años, continúa bajo investigación para esclarecer la forma en que se produjo la infección.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, subrayó la relevancia de mantener un monitoreo continuo y atento de la situación sanitaria.

Los diagnósticos positivos acumulados hasta la semana epidemiológica 5 se distribuyen en distintos puntos del territorio provincial, con mayor concentración en el norte.

“Es fundamental que la comunidad comprenda que la vigilancia activa nos permite detectar estos casos de manera temprana. Si bien la mayoría presenta antecedentes de viaje, la investigación en curso en J. V. González nos obliga a no bajar la guarda. Necesitamos que cada vecino se convierta en un actor clave de prevención, eliminando cualquier reservorio que permita la reproducción del mosquito en sus hogares”, detalló.

Hasta ahora, los casos confirmados evolucionaron de manera ambulatoria, siendo controlados en sus centros de salud de origen y sin requerir hospitalización.

Síntomas más frecuentes del chikungunya

Desde las autoridades sanitarias recordaron que las manifestaciones principales de la enfermedad incluyen fiebre súbita, cefalea, dolores musculares y un intenso malestar en las articulaciones, siendo este último uno de los signos más distintivos de la infección.

En cuanto al origen de los contagios, se determinó que los casos más recientes registrados en la zona norte corresponden a dos hombres de 28 y 25 años de Salvador Mazza con antecedentes de viaje a Bolivia.

Ante la presencia de estos síntomas, se aconseja acudir de inmediato al centro de salud más cercano y no automedicarse, ya que algunos fármacos podrían empeorar la evolución de la enfermedad.

Medidas para evitar la expansión del chikungunya

La manera más efectiva de detener la transmisión continúa siendo la prevención, enfocada en eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Las autoridades recomiendan reforzar las tareas de descacharrado en los hogares, vaciar o voltear cualquier recipiente que acumule agua, mantener patios y jardines limpios, y protegerse con repelentes y mosquiteros.

A nivel nacional, en la presente temporada se reportaron 1.481 casos sospechosos de chikungunya, aunque hasta ahora no se registraron infecciones autóctonas confirmadas. La mayoría de los casos detectados corresponden a contagios importados, relacionados con viajes recientes a países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

A nivel país, durante la temporada actual se notificaron 1.481 casos sospechosos de chikungunya.

Situación del dengue en la región

En cuanto a la realidad regional, el dengue continúa circulando en los países vecinos, manteniendo la alerta sanitaria en la zona.

  • Bolivia: más de 4.000 casos reportados en 2026, con un aumento del 58% respecto al año pasado.
  • Brasil: más de 29.000 casos, aunque con una baja del 80% en comparación con 2025.
  • Paraguay: más de 2.400 casos registrados, con una disminución interanual del 37%.
  • Perú: más de 2.600 casos reportados y un fallecimiento confirmado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dengue: cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy

En Salta ya están disponibles las vacunas contra el dengue

Llegaron 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy: cómo se distribuirán

Riesgo de chikungunya en Salta: alertan sobre posible propagación del virus

Adolescente fue atacada por un "therian" en Córdoba

Lo que se lee ahora
Una mujer denunció que hija fue mordida en un tobillo por un therian. video
Sociedad.

Adolescente fue atacada por un "therian" en Córdoba

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
EN VIVO.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel