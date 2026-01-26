lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 19:41
Salud.

Dengue: cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy

Con lluvias, humedad y altas temperaturas, el ciclo de vida del mosquito que transmite el dengue se acelera, por eso es importante la prevención.

Por  Federico Franco
El descacharrado es fundamental para prevenir el dengue.

El descacharrado es fundamental para prevenir el dengue.

Las actuales condiciones climáticas, con lluvias, humedad y altas temperaturas, favorecen y aceleran este ciclo, incrementando el riesgo de proliferación en los hogares y zonas cercanas a las viviendas.

Por este motivo, se insiste en el descacharrado diario y en el descarte de objetos en desuso, especialmente cuando están a la intemperie. Entre los elementos que más suelen acumular agua se encuentran: floreros, latas, botellas, neumáticos, baldes, palanganas, macetas, bebederos, lonas, bolsas, tuppers, potes de helado y tachos de pintura.

  • Martes 27/01: Zona CAPS Che Guevara

  • Miércoles 28/01: Zona CAPS San Cayetano

  • Jueves 29/01: Zona CAPS Malvinas

  • Viernes 30/01: Barrio Tupac Amaru Sexta Etapa

Síntomas del dengue

Preocupación en Tucumán por el aumento de los casos de dengue /Foto ilustrativa)
Dengue.

Dengue.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas, es fundamental consultar de inmediato:

  • Fiebre de 39,5 grados o más

  • Dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones

  • Náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal

  • Cansancio intenso

  • Aparición de manchas en la piel

  • Picazón y/o sangrado de nariz y encías

Cómo actuar si se presentan síntomas

