martes 09 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2025 - 07:13
Operativos.

Sacaron más de 160 camiones de basura en la campaña contra el dengue en San Salvador de Jujuy

En operativos de descacharrado en San Salvador de Jujuy para evitar casos de dengue, se retiraron gran cantidad de basura durante el 2025.

Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

En el marco de la lucha contra el dengue, el Gobierno y el Municipio de San Salvador de Jujuy continúan con la campaña de descacharrado en varios sectores de la capital, con un relevante número de desperdicios y basura recolectados en varios meses.

Lee además
Operativo contra el dengue en Alto Comedero y El Chingo (Archivo)
Salud.

Jujuy se mantiene libre de casos de dengue: continúa la campaña de descacharrado
situacion del dengue en jujuy: hubo casi 1000 casos sospechosos
Salud.

Situación del dengue en Jujuy: "Hubo casi 1000 casos sospechosos"

Según datos oficiales, en 2.235 manzanas de San Salvador de Jujuy que fueron recorridas en operativos realizados desde enero y hasta fin de julio de 2025, se retiraron 166 cargas de camiones con recipientes domiciliarios descartados.

El trabajo encarado por el Gobierno provincial en articulación con la Municipalidad, se realiza también junto a distintas instituciones y el aporte de los vecinos, buscando erradicar los criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Las acciones con la intervención de personal de Atención Primaria de la Salud (APS), Educación para la Salud y Asuntos Institucionales, tuvieron un balance positivo con la recolección de este tipo de residuos, operativos que se complementan con la estrategia de la colocación de un total de 1.719 ovitrampas en el mismo periodo.

descacharrado
Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

La continuidad del plan frente al dengue y la estrategia de vigilancia del vector, el mosquito Aedes Aegypti, incluye nuevas jornadas de descacharrado durante esta semana en zonas de la capital, siempre desde las 9 de la mañana.

Sin casos de dengue

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó que la provincia continúa libre de casos de dengue, además de la vigilancia epidemiológica que llevan adelante los equipos sanitarios para la detección temprana de personas con síntomas compatibles.

Dengue
Sin casos de dengue en Jujuy

Sin casos de dengue en Jujuy

El cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy

  • 09/09: Zona CAPS El Chingo
  • 10/10: Zona CAPS Che Guevara
  • 16/09: Zona CAPS Cerro Las Rosas
  • 17/09: Zona CES-Hospital Snopek – Alto Comedero
  • 23/09: Zona CAPS Alberdi
  • 24/09: Zona CIC Copacabana – Alto Comedero
  • 30/09: Zona CAPS Higuerillas

¿Cómo prevenir el dengue?

  • Eliminá todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño
  • Realizá descacharrado todos los días para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas, piletines, tanques
  • Girá los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas
  • Cambiá todos los días el agua de bebederos de animales y reemplazá el agua de floreros por arena húmeda
  • Limpiá colectores de desagües de aire acondicionado y canaletas y tapá los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua
  • Desmalezá terrenos, jardines y patios

¿Cómo evitar la picadura del mosquito Aedes?

  • Usá siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase
  • Utilizá ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre
  • Colocá mosquiteros en puertas y ventanas y protegé cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras
  • Cuando sea posible, usá ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones
  • Utilizá repelentes ambientales como tabletas y espirales

dengue sintomas 22.jpg
Síntomas de dengue

Síntomas de dengue

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

  • Fiebre de 39.5 grados o más
  • Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones
  • Náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal
  • Cansancio intenso
  • Aparición de manchas en la piel
  • Picazón y/o sangrado de nariz y encías

¿Cómo actuar si se presentan síntomas?

  • Lo más importante: no te automediques
  • Concurrí al CAPS, Nodo u hospital más próximo a tu domicilio
  • Consultá desde tu dispositivo con Internet en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, botón Medicina General – Dengue, de lunes a domingo de 8 a 20 horas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy se mantiene libre de casos de dengue: continúa la campaña de descacharrado

Situación del dengue en Jujuy: "Hubo casi 1000 casos sospechosos"

Jujuy intensifica el descacharrado contra el dengue: cronograma de agosto en la capital

No se registraron casos confirmados de dengue en Jujuy

Alto Comedero: retiraron más de 500 cubiertas en el Neumatón.

Lo que se lee ahora
Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Nafta.
Atención.

Aumentó la nafta en Jujuy: los nuevos precios

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel