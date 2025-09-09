Sacaron más de 160 camiones de basura en la campaña contra el dengue en San Salvador de Jujuy

Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

En el marco de la lucha contra el dengue, el Gobierno y el Municipio de San Salvador de Jujuy continúan con la campaña de descacharrado en varios sectores de la capital, con un relevante número de desperdicios y basura recolectados en varios meses.

Según datos oficiales, en 2.235 manzanas de San Salvador de Jujuy que fueron recorridas en operativos realizados desde enero y hasta fin de julio de 2025, se retiraron 166 cargas de camiones con recipientes domiciliarios descartados.

El trabajo encarado por el Gobierno provincial en articulación con la Municipalidad, se realiza también junto a distintas instituciones y el aporte de los vecinos, buscando erradicar los criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Las acciones con la intervención de personal de Atención Primaria de la Salud (APS), Educación para la Salud y Asuntos Institucionales, tuvieron un balance positivo con la recolección de este tipo de residuos, operativos que se complementan con la estrategia de la colocación de un total de 1.719 ovitrampas en el mismo periodo.

La continuidad del plan frente al dengue y la estrategia de vigilancia del vector, el mosquito Aedes Aegypti, incluye nuevas jornadas de descacharrado durante esta semana en zonas de la capital, siempre desde las 9 de la mañana. Sin casos de dengue El Ministerio de Salud de Jujuy destacó que la provincia continúa libre de casos de dengue, además de la vigilancia epidemiológica que llevan adelante los equipos sanitarios para la detección temprana de personas con síntomas compatibles. El cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy 09/09: Zona CAPS El Chingo

10/10: Zona CAPS Che Guevara

16/09: Zona CAPS Cerro Las Rosas

17/09: Zona CES-Hospital Snopek – Alto Comedero

23/09: Zona CAPS Alberdi

24/09: Zona CIC Copacabana – Alto Comedero

30/09: Zona CAPS Higuerillas ¿Cómo prevenir el dengue? Eliminá todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño

Realizá descacharrado todos los días para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas, piletines, tanques

Girá los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas

Cambiá todos los días el agua de bebederos de animales y reemplazá el agua de floreros por arena húmeda

Limpiá colectores de desagües de aire acondicionado y canaletas y tapá los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua

Desmalezá terrenos, jardines y patios ¿Cómo evitar la picadura del mosquito Aedes? Usá siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase

Utilizá ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre

Colocá mosquiteros en puertas y ventanas y protegé cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras

Cuando sea posible, usá ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones

Utilizá repelentes ambientales como tabletas y espirales dengue sintomas 22.jpg Síntomas de dengue ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Fiebre de 39.5 grados o más

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

Náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón y/o sangrado de nariz y encías ¿Cómo actuar si se presentan síntomas? Lo más importante: no te automediques

Concurrí al CAPS, Nodo u hospital más próximo a tu domicilio

Consultá desde tu dispositivo con Internet en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, botón Medicina General – Dengue, de lunes a domingo de 8 a 20 horas.

