sábado 30 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de agosto de 2025 - 17:09
Operativo ambiental.

Alto Comedero: retiraron más de 500 cubiertas en el Neumatón.

La iniciativa se enmarca en un plan de acción municipal para frenar la reproducción de mosquitos y fomentar el reciclaje comunitario.

Por  Agustín Weibel
Alto Comedero: retiraron más de 500 cubiertas en el Neumatón.&nbsp;

Alto Comedero: retiraron más de 500 cubiertas en el Neumatón. 

Con una importante participación vecinal, se realizó el Neumatón en los sectores B4 y B5 de Alto Comedero, que combinó recolección de cubiertas en desuso y plásticos reciclables. La acción, organizada por la Dirección de Economía Circular, marca el inicio de la campaña preventiva 2025 contra el dengue.

Lee además
Festejos por el Día de la Niñez en Alto Comedero
Diversión y contención.

Festejos, juegos y educación por el Día de la Niñez en Alto Comedero
Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Alto Comedero: retiraron más de 500 neumáticos de la calles

En el marco de las acciones preventivas que cada año se implementan antes de la temporada de lluvias, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy desplegó el primer operativo del 2025 en Alto Comedero, logrando retirar alrededor de 500 neumáticos fuera de uso que representaban potenciales focos de reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Embed - Durante el 1° Neumatón del 2025 se recuperaron 500 cubiertas en Alto Comedero

La actividad tuvo lugar en los sectores B4 y B5 del populoso barrio capitalino y contó con la colaboración de los promotores ambientales del Centro Vecinal “Nueva Esperanza”, quienes realizaron una tarea previa de concientización invitando a los vecinos a sumar sus esfuerzos en la eliminación de objetos acumuladores de agua.

image

Además de la recolección de cubiertas, el evento incluyó una campaña paralela de reciclaje de plásticos, cuyo destino final será la fabricación de postes ecológicos que se utilizarán en espacios públicos como el Parque Botánico municipal. Esta acción forma parte de una iniciativa más amplia denominada “Plásticos por Eco Postes”, coordinada por la Secretaría de Planificación y Ambiente.

Durante la jornada también se desarrollaron actividades culturales y recreativas, lo que generó un fuerte acompañamiento de las familias del sector. El director de Economía Circular, Marcelo Molina, señaló que la elección de Alto Comedero se basó en información suministrada por el Ministerio de Salud de la provincia, que a través de monitoreos permanentes detecta los sectores con mayor riesgo sanitario.

Molina indicó que el cronograma de próximos operativos se definirá en función de los datos que surjan de nuevos relevamientos. Asimismo, valoró el compromiso vecinal y destacó el aporte logístico brindado por referentes barriales como la señora Carolina Cala, quien cedió un espacio para el acopio de materiales.

La campaña continuará en otros sectores de la capital jujeña, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo entre comunidad y ambiente, a través de acciones concretas y sostenibles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Festejos, juegos y educación por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Jornada para realizar trámites municipales en Alto Comedero: cuándo es

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Lo que se lee ahora
El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Fin de semana.

Alerta amarilla por vientos fuertes y máxima de 27 °C en Jujuy

Las más leídas

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Continuan los estudios y relevamientos en la Iglesia Catedral para su restauración. video
Jujuy.

Revelaron cuál fue el detonante del derrumbe de la Iglesia Catedral

Manuel Adorni habló sobre los audios del escándalo
Escándalo.

Manuel Adorni habló de los audios: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

Camionerojujeño condenado en Santa Fe por intentar sobornar a un gendarme (Foto ilustrativa)
Fallo.

Camionero jujeño condenado en Santa Fe por intentar sobornar a un gendarme

Se cumple un mes del caso Matías Jurado, el asesino del Alto video
Horror en Jujuy.

Se cumple un mes del caso Matías Jurado, el asesino del Alto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel