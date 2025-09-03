No se registraron casos confirmados de dengue en Jujuy

En la temporada 2024-2025, Jujuy no registró casos de dengue. La prevención se fortalece con el control focal, las ovitrampas y el descacharrado durante todo el año.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que, durante la temporada 2024-2025, la provincia no registró casos de dengue. Este resultado se atribuye al trabajo sostenido de prevención y al compromiso de la comunidad en aplicar las medidas recomendadas para eliminar al mosquito Aedes aegypti.

“En este período no tuvimos casos confirmados de dengue. Sí reforzamos la prevención con acciones del Plan Estratégico de Salud II, como el control focal, la colocación de ovitrampas y el descacharrado permanente en distintas localidades”, explicó la directora general de Epidemiología, Eugenia Domínguez.

Preocupación en Tucumán por el aumento de los casos de dengue /Foto ilustrativa) Jujuy sigue sin casos de dengue en 2024-2025. Salud refuerza la prevención con control focal, ovitrampas y descacharrado, junto al compromiso comunitario. Estrategia integral frente al dengue Control focal: se activa ante la notificación de un caso sospechoso, con equipos de salud que visitan el domicilio para realizar la investigación epidemiológica, eliminar criaderos del mosquito y orientar a la familia en medidas de cuidado.

Ovitrampas: instaladas durante todo el año en puntos estratégicos, permiten detectar la presencia de huevos de Aedes aegypti y definir acciones inmediatas en las zonas con resultados positivos. Descacharrado: ejecutado por los equipos de Atención Primaria de la Salud (APS) en barrios de la capital y el interior, con el objetivo de erradicar los criaderos de mosquitos en patios, terrenos baldíos y espacios comunitarios. “Estas medidas solo son efectivas con la participación activa de la comunidad, que debe mantener limpios sus hogares, patios y jardines, cambiar el agua de los animales, tapar tanques y consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas”, remarcó Domínguez. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se transmite solo por picadura de un mosquito infectado a una persona sana. ¿Cómo prevenir el dengue en casa? Eliminar recipientes en desuso que acumulen agua (latas, botellas, neumáticos, juguetes).

Girar baldes, palanganas y objetos expuestos a la lluvia.

Cambiar a diario el agua de bebederos de animales.

Sustituir el agua de floreros por arena húmeda.

Limpiar canaletas y desagües, y tapar tanques de agua.

Mantener patios y terrenos desmalezados. ¿Cómo evitar la picadura del mosquito? Usar repelente según indicaciones del envase.

Vestir ropa clara que cubra brazos y piernas.

Colocar mosquiteros en puertas, ventanas y cunas.

Utilizar ventiladores, aire acondicionado o repelentes ambientales (espirales, tabletas). Síntomas de dengue a tener en cuenta Fiebre de 39,5 °C o más.

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular o en articulaciones.

Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal.

Cansancio intenso.

Manchas en la piel, picazón o sangrado en nariz y encías. ¿Qué hacer si aparecen síntomas? No automedicarse.

Acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano.

También se puede realizar la consulta virtual en salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

