jueves 12 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 21:47
Salud.

Por riesgo de Dengue, un municipio de Salta llama a tomar precauciones a quienes viajan a Bolivia

Para evitar la transmisión del Dengue desde la Municipalidad de Oran recomiendan a los viajeros al país vecino extremar las medidas de precaución

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por riesgo de Dengue, un municipio de Salta llama a tomar precauciones a quienes viajan a Bolivia

Por riesgo de Dengue, un municipio de Salta llama a tomar precauciones a quienes viajan a Bolivia

Desde la Municipalidad de Orán, Salta, emitieron una recomendación sanitaria para las personas que cruzan la frontera hacia Bolivia, debido a la circulación elevada del mosquito transmisor del dengue, Aedes Aegypti, y a la elevada presencia de larvas.

El comunicado del municipio destacó que en ciudades como Bermejo y Tarija, el índice larvario alcanza hasta el 70%, lo que pone en riesgo la salud de quienes transitan por allí.

Actualmente en el municipio de Orán, se mantiene un índice promedio de solo 6%, gracias al trabajo conjunto con los vecinos y a los operativos de descacharrado realizados todos los fines de semana.

Alerta sanitaria por riesgo de transmisión de Dengue

El mensaje fue dirigido especialmente a quienes se desplazan día a día entre Argentina y Bolivia por motivos laborales, comerciales o familiares, ya que algunos puntos fronterizos presentan alta presencia de larvas del vector. En localidades como Bermejo y Tarija, en territorio boliviano, los índices larvarios —indicadores de proliferación del mosquito— alcanzan valores elevados que representan un potencial riesgo sanitario para quienes transitan por esas zonas.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Ante esta situación, desde el municipio de Orán instan a extremar las precauciones cuando se viaje hacia el país vecino:

  • Aplicar repelente con frecuencia.
  • Reducir la exposición al aire libre, sobre todo en horas de mayor actividad del mosquito.
  • Evitar ingresar a Bolivia con recipientes que puedan acumular agua, donde el mosquito puede reproducirse.
  • Consultar con centros de salud de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles con dengue u otras enfermedades transmitidas por mosquitos.
Dengue

Situación del dengue en el norte argentino: ¡A no relajarse!

Aunque en Salta los casos de dengue registrados en la temporada 2024-2025 fueron bajos en comparación con años anteriores —con solo una veintena de positivos según datos oficiales— el escenario en la región fronteriza puede ser distinto debido a la dinámica epidemiológica en países vecinos.

En la provincia de Jujuy, la temporada 2024-2025 se mantuvo sin casos confirmados según el último reporte epidemiológico provincial. Los análisis de sospechosos que ingresaron al sistema sanitario fueron descartados por laboratorio, y no se registran contagios positivos.

El Plan Provincial de Lucha contra el Dengue sigue activo con tareas de vigilancia, descacharrado y control focal en puntos urbanos y rurales, con el objetivo de mantener la provincia libre de transmisión local. Estas acciones se refuerzan especialmente en el periodo de mayor riesgo, cuando suben las temperaturas y hay más humedad.

La vigilancia epidemiológica en Argentina muestra que zonas del norte, incluidas partes de Salta y Jujuy, históricamente tienen mayor riesgo de circulación del mosquito vector, por lo cual reforzar medidas de prevención es clave en la temporada de mayor actividad del Aedes aegypti.

