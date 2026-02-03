martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 11:17
Salud.

Riesgo de chikungunya en Salta: alertan sobre posible propagación del virus

Informaron que la cercanía con Yacuiba, en Bolivia, y las condiciones ambientales favorecen la circulación del virus, por lo que pidieron extremar precauciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Advierten que el chikungunya podría expandirse en Salta y piden no minimizar la situación.

Advierten que el chikungunya podría expandirse en Salta y piden no minimizar la situación.

Luego de notificarse el segundo caso de chikungunya en Salta, los responsables de salud provincial alertaron sobre el elevado peligro de propagación, motivado por la presencia del virus en Yacuiba, Bolivia, y por el clima y entorno que favorecen la proliferación del mosquito que lo transmite.

Lee además
El descacharrado es fundamental para prevenir el dengue.
Salud.

Dengue: cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy
en salta ya estan disponibles las vacunas contra el dengue
Salud.

En Salta ya están disponibles las vacunas contra el dengue

Francisco García Campos, director general de Epidemiología del Ministerio de Salud de Salta, indicó en LUP 94.7 Salta que “si el virus ya circula en Yacuiba, es muy probable que los mosquitos de este lado de la frontera se infecten”, y pidió no subestimar el riesgo y fortalecer las medidas de prevención.

Autoridades sanitarias de Salta advirtieron que existe un alto riesgo de expansión debido a la circulación del virus en Yacuiba, Bolivia.

El especialista recordó que Salta ya enfrentó brotes en años previos, especialmente en Tartagal, Mosconi, la capital provincial y El Galpón.

En cuanto a los motivos, señaló que desde hace varios meses se desarrolla en Cuba una intensa epidemia de chikungunya y dengue, que progresa de manera gradual hacia el hemisferio sur y ya afecta a países como Brasil y Bolivia, con los cuales Salta mantiene vínculos epidemiológicos directos.

El funcionario recordó que Salta ya registró brotes en años anteriores, particularmente en Tartagal, Mosconi, Salta capital y El Galpón.

Síntomas del chikungunya

Respecto a la infección, subrayó que la chikungunya ocasiona molestias articulares severas y persistentes, que en ciertos casos dejan secuelas que obligan a seguir planes de rehabilitación por varios años. “Hay personas que llegan encorvadas a la consulta, con un dolor extremo”, detalló.

¿Y el dengue?

En relación con el dengue, advirtió que las fuertes precipitaciones de enero, junto con las elevadas temperaturas previstas para febrero, crean condiciones perfectas para la reproducción del mosquito. “Si no se eliminan los recipientes con agua acumulada, se convierten en criaderos. Después de las lluvias hay que revisar patios, tachos, piletas de lona y cualquier objeto donde se junte agua”, señaló.

Advierten que el chikungunya podría expandirse en Salta y piden no minimizar la situación.

Por último, subrayó que la inmunización contra el dengue representa un recurso clave para disminuir hospitalizaciones y casos graves, aunque no sustituye las medidas de manejo del entorno. “La vacuna ayuda, pero si no controlamos la población del Aedes, el riesgo sigue, sobre todo porque también transmite chikungunya”, finalizó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dengue: cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy

En Salta ya están disponibles las vacunas contra el dengue

Llegaron 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy: cómo se distribuirán

Salta realizará narcotest obligatorios a los funcionarios

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lo que se lee ahora
Peter Lanzani internado de urgencia.
Preocupación.

Internaron de urgencia a Peter Lanzani ¿Qué le pasó?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Facultad de Humanidades. video
Jujuy.

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel