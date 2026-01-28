jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de enero de 2026 - 20:23
Prevención.

Llegaron 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy: cómo se distribuirán

El Ministerio de Salud de Nación envió a Jujuy más de 10 mil dosis de vacunas contra el dengue para la campaña provincial.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Llegan 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy

Llegan 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy

Llegaron a Jujuy enviadas por el Ministerio de Salud de Nación, un total de 10.600 dosis de vacunas contra el dengue que comenzarán a ser distribuidas para arrancar con la campaña. Como se aplican dos vacunas por persona, en total se podrán vacunar a 5.300 personas.

Lee además
dengue: solo el 20% de los infectados presentan sintomas
Salud.

Dengue: "Solo el 20% de los infectados presentan síntomas"
Dengue.
Salud.

Dengue en baja y mosquitos presentes: qué pasa hoy en Jujuy y qué cuidados siguen siendo claves

Desde la Subsecretaría de Atención, Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, anticiparon que la logística marca que se dividen las dosis, se distribuyen por departamentos como sucedió en el año 2025, y arranca la vacunación.

Los vacunados deberán tener algunas condiciones como tener entre 15 a 39 años, según marca la normativa del Ministerio de Salud de Nación. Se estableció que las dosis se distribuirán en El Carmen, Santa Bárbara, Ledesma y San Pedro de Jujuy.

En Salta ya están disponibles las vacunas contra el dengue
Llegan 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy

Llegan 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy

Dosis en Argentina

Jujuy es una de las 11 provincias donde la cartera sanitaria nacional envió las 170 mil dosis disponibles. Se determinó que son las zonas de mayor riesgo de circulación de la enfermedad y buscan reforzar las estrategias de vacunación focalizada para prevenir formas graves de la enfermedad.

Las otras provincias que recibieron las dosis son Santa Fe, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Las dosis permitirán completar 85.000 esquemas de vacunación.

Cómo es la vacunación contra el dengue

Las vacunas están destinadas a personas de entre 15 y 39 años que residen en los 42 departamentos de las regiones del NOA, NEA y Centro, priorizados según carga histórica de enfermedad, densidad poblacional y otros indicadores socio-sanitarios.

La inmunización se debe realizar por etapas, comenzando por la población de 15 a 19 años y avanzando de manera dinámica, progresiva y escalonada en los siguientes grupos poblacionales. La inmunización requiere la aplicación de dos dosis separadas por un intervalo de tres meses.

Llegan 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy
Llegan 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy

Llegan 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy

El uso de la vacuna tetravalente contra el dengue desarrollada por el laboratorio Takeda, ha sido aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para personas a partir de los 4 años de edad.

Según ensayos clínicos, su aplicación generó respuestas inmunitarias que persistieron durante al menos los 48 meses posteriores. La respuesta inmune fue mayor para el serotipo DENV-2.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dengue: "Solo el 20% de los infectados presentan síntomas"

Dengue en baja y mosquitos presentes: qué pasa hoy en Jujuy y qué cuidados siguen siendo claves

Dengue: cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy

En Salta ya están disponibles las vacunas contra el dengue

Reprogramaron los corsos capitalinos por cuestiones climáticas: la nuevas fechas

Lo que se lee ahora
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030. video
Informe.

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Dirección de rentas en Jujuy
Servicio.

Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

Un jujeño en Brasil. video
Valentía.

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel