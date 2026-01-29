Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

Hoy se celebra en Jujuy el Jueves de Ahijados, una fecha tradicional que forma parte del calendario cultural del norte argentino y que cada año convoca a familias, comunidades y grupos de amigos en la antesala del carnaval.
La jornada se encuentra profundamente arraigada en la cultura popular jujeña y se vincula con el fortalecimiento del lazo entre padrinos, madrinas y ahijados, un vínculo que trasciende lo religioso y adquiere un fuerte contenido social y comunitario.
Desde temprano, en distintos barrios de la capital y en localidades del interior, se observan reuniones familiares, preparativos gastronómicos y encuentros que anticipan los festejos de carnaval.
Una tradición con identidad norteña
El Jueves de Ahijados integra la secuencia de celebraciones previas al carnaval, junto al Jueves de Comadres y el Jueves de Compadres. Cada una de estas fechas pone el foco en un tipo de relación social específica, dentro de un mismo marco festivo.
En Jujuy, la costumbre se mantiene vigente tanto en ámbitos urbanos como rurales, donde las familias sostienen la práctica de compartir comidas, obsequios y momentos de encuentro entre padrinos y ahijados en la previa de carnaval.
La celebración no responde a un acto formal único, sino que se expresa a través de reuniones íntimas, almuerzos, meriendas o encuentros al aire libre, según las tradiciones de cada comunidad.
Durante esta jornada, los padrinos y madrinas suelen agasajar a sus ahijados con regalos simbólicos, alimentos o invitaciones a compartir la mesa familiar, como una forma de reafirmar el compromiso afectivo.
El gesto mantiene un sentido de acompañamiento y cuidado, que se transmite de generación en generación y que conserva un fuerte valor cultural en la provincia.
En algunos casos, las celebraciones incluyen música, platos regionales y expresiones culturales que ya anticipan el clima festivo del carnaval jujeño.
