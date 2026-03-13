Un policía mató a tiros a un joven de 20 años en Ituzaingó y quedó detenido

“Pensé que me iban a robar”, declaró el policía tras el episodio.

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido luego de matar a tiros a un joven de 20 años en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El hecho ocurrió ayer cuando la víctima circulaba en moto junto a un amigo y, según las primeras informaciones, ambos se dirigían a jugar al fútbol.

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De acuerdo con la investigación, el efectivo disparó su arma reglamentaria tras sospechar que los jóvenes intentaban asaltarlo. “ Pensé que me iban a robar ”, declaró el policía tras el episodio.

En las mochilas de los motociclistas, los investigadores encontraron botines y camisetas deportivas, lo que reforzó la versión de que iban a disputar un partido de fútbol.

El hecho ocurrió en la intersección de Martín Rodríguez y Perdomo, cuando el policía circulaba en moto junto a su pareja y observó que otra moto con dos jóvenes se acercaba por detrás.

Según su declaración, el efectivo detuvo la marcha, se identificó como policía y disparó dos veces contra los motociclistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2032460776758284771&partner=&hide_thread=false UN POLICÍA MATÓ A UN JOVEN QUE IBA A JUGAR AL FÚTBOL CON UN AMIGO: ALEGÓ QUE LO QUISIERON ASALTAR

- Fue en Ituzaingó

- El oficial es de Policía de la Ciudad: https://t.co/GEYR0pauxc pic.twitter.com/EKp0sCJAhN — Vía Szeta (@mauroszeta) March 13, 2026

Uno de los jóvenes, identificado como Juan Cruz Leal, recibió un disparo en la zona de la ingle y fue trasladado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde murió horas después.

Su acompañante, Daniel Enrique Kuhne, sufrió una herida de bala en el pecho, fue llevado al Hospital Posadas y luego recibió el alta médica.

La investigación y la situación judicial

En el lugar del hecho, la policía secuestró dos vainas calibre 9 milímetros y el arma reglamentaria del efectivo.

arma secuestrada en un operativo

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó, que ordenó la detención del policía por homicidio agravado mientras se analizan cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir lo ocurrido.

FUENTE: TN y Minuto 1