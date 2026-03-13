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13 de marzo de 2026 - 18:59
Policial.

Un policía mató a tiros a un joven de 20 años en Ituzaingó y quedó detenido

El efectivo aseguró que pensó que iban a asaltarlo y disparó. Según medios nacionales los jóvenes ambos llevaban botines y camisetas en un bolso.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
“Pensé que me iban a robar”, declaró el policía tras el episodio.

“Pensé que me iban a robar”, declaró el policía tras el episodio.

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido luego de matar a tiros a un joven de 20 años en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El hecho ocurrió ayer cuando la víctima circulaba en moto junto a un amigo y, según las primeras informaciones, ambos se dirigían a jugar al fútbol.

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De acuerdo con la investigación, el efectivo disparó su arma reglamentaria tras sospechar que los jóvenes intentaban asaltarlo. “Pensé que me iban a robar”, declaró el policía tras el episodio.

En las mochilas de los motociclistas, los investigadores encontraron botines y camisetas deportivas, lo que reforzó la versión de que iban a disputar un partido de fútbol.

Cómo fue la secuencia del ataque

El hecho ocurrió en la intersección de Martín Rodríguez y Perdomo, cuando el policía circulaba en moto junto a su pareja y observó que otra moto con dos jóvenes se acercaba por detrás.

Según su declaración, el efectivo detuvo la marcha, se identificó como policía y disparó dos veces contra los motociclistas.

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Uno de los jóvenes, identificado como Juan Cruz Leal, recibió un disparo en la zona de la ingle y fue trasladado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde murió horas después.

Su acompañante, Daniel Enrique Kuhne, sufrió una herida de bala en el pecho, fue llevado al Hospital Posadas y luego recibió el alta médica.

La investigación y la situación judicial

En el lugar del hecho, la policía secuestró dos vainas calibre 9 milímetros y el arma reglamentaria del efectivo.

arma secuestrada en un operativo

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó, que ordenó la detención del policía por homicidio agravado mientras se analizan cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir lo ocurrido.

FUENTE: TN y Minuto 1

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