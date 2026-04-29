Detuvieron a un policía de la Ciudad tras matar de 10 tiros a una ladrona

Un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza y terminó detenido.

Durante la madrugada de este miércoles , un efectivo de la Policía de la Ciudad fue arrestado por la Policía Bonaerense , acusado de haber de matar a una presunta ladrona en el marco de un intento de robo ocurrido en González Catán , partido de La Matanza .

País. Una policía salvó a un bebé que se desvaneció en la calle en Orán

Policial. Sancionaron a policías de Tucumán por jugar al fútbol mientras estaban de servicio

El episodio, que terminó con la muerte de la mujer y la huida de su cómplice , quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes —que acompañan la información— se escuchan detonaciones de arma de fuego , se observa a la joven desplomarse y a su acompañante gritar: “ Ayuda, por favor, amiga, la mató ”.

El efectivo policial, identificado como Héctor Camejo e inspector de la fuerza porteña, fue aprehendido por agentes de la Departamental de Seguridad de La Matanza de la Policía Bonaerense . La investigación del caso quedó en manos de la UFI de Homicidios de La Matanza , a cargo del fiscal Adrián Arribas .

La mujer herida fue trasladada al Hospital Favaloro , donde finalmente murió a raíz de una herida de bala en la zona intercostal. Hasta el momento, no se logró establecer su identidad , al igual que la de su acompañante.

El episodio salió a la luz cuando efectivos de la Policía Bonaerense arribaron al lugar, en la intersección de Da Vinci y Montgolfier, tras llamados de vecinos que habían escuchado varias detonaciones. En la escena también se halló una motocicleta abandonada.

La pistola Beretta incautada a Camejo.

El propio Camejo se presentó posteriormente de manera voluntaria en una comisaría de la zona, vestido de civil. Allí brindó una declaración —que deberá ratificar ante el fiscal de la causa— en la que sostuvo que fue interceptado por la pareja y que, en ese contexto, utilizó su arma reglamentaria Beretta calibre 9 milímetros para efectuar disparos.

Además, afirmó que uno de los presuntos delincuentes realizó un movimiento simulando portar un arma de plástico, la cual fue secuestrada en el lugar del hecho.

Avance de la causa y peritajes para reconstruir la secuencia del tiroteo

Por el momento, para la Justicia, la respuesta de Camejo habría sido excesiva. Según consta en la causa, “Disparó 10 tiros y se fue del lugar”, indican fuentes del expediente, donde además se secuestraron diez vainas servidas en la escena. El fiscal Arribas sospecha que el agente continuó disparando incluso cuando los presuntos delincuentes ya habían dejado de actuar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NacionalMatanza/status/2049469563197083673&partner=&hide_thread=false GONZÁLEZ CATÁN: POLICÍA DETENIDO TRAS UN TIROTEO QUE TERMINÓ CON UNA MUJER MUERTA



Un inspector de la Policía de la Ciudad quedó detenido acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tras un violento hecho ocurrido en González Catán, La Matanza.



Todo pasó en… pic.twitter.com/UJx0vi3KhE — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) April 29, 2026

Con Camejo bajo detención, el fiscal Arribas avanza en la búsqueda de nuevas grabaciones de cámaras en la zona para precisar la calificación del hecho y reconstruir con mayor claridad lo sucedido.

Ese material también podría ser clave para determinar el recorrido de escape del cómplice que logró huir. En las próximas horas, el policía será sometido a declaración indagatoria.