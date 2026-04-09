Una policía salvó a un bebé que se desvaneció en la calle en Orán

Un dramático episodio se registró en la ciudad de Orán cuando un bebé sufrió una descompensación y debió recibir asistencia urgente en la vía pública. El hecho ocurrió al mediodía en la intersección de las calles Calvisi y Lavalle, donde su madre pidió ayuda al notar que el niño no reaccionaba.
La mujer, visiblemente desesperada, se acercó con el menor en brazos y solicitó auxilio a efectivos policiales que se encontraban en la zona. La situación generó tensión entre los presentes, mientras se desplegaba un operativo de emergencia en cuestión de segundos.
Personal de la División Seguridad Urbana del Distrito de Prevención 2 intervino de inmediato y tomó control de la situación para asistir al bebé.
Maniobras clave en un momento crítico
En medio de la urgencia, la sargento Andrea Demecio realizó maniobras de reanimación sobre el menor. La intervención resultó determinante para que el niño recupere signos vitales y vuelva a reaccionar.
El procedimiento se llevó adelante en plena vía pública, con la madre presente y en un contexto de máxima tensión. La rápida actuación permitió estabilizar al bebé en los primeros minutos, una instancia clave en este tipo de cuadros.
Tras lograr la reacción del menor, se organizó el traslado hacia un centro de salud para continuar con la atención médica correspondiente.
Traslado y atención médica
El bebé fue derivado al Hospital Materno Infantil de Orán, donde quedó internado bajo observación médica para evaluar su evolución.
Desde la fuerza policial destacaron la intervención del personal que participó del operativo. Señalaron la importancia de la capacitación en primeros auxilios y reanimación ante este tipo de emergencias.
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